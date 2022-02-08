رمضان 2022.. كريم قاسم يبدأ تصوير مشاهده في "يوتيرن"

بدأ كريم قاسم في تصوير المشاهد الأولى من مسلسله يوتيرن والذي ينافس به في السباق الرمضاني 2022.

ويجسد كريم قاسم في المسلسل شخصية خالد، الذي يخوض صراعًا عائليًا يحاول فيه مساندة أسرته، المسلسل من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، وإنتاج شركة العدل جروب.

يشارك في بطولة المسلسل كل من ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري،كريم قاسم ، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.



يعد مسلسل يوتيرن هو التعاون الرمضاني الثاني الذي يجمع الفنان كريم قاسم والفنانة ريهام حجاج، حيث سبق وتعاونا سويًا في مسلسل لما كنا صغيرين.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أنيشارك الفيلم في مهرجانات سينمائية .

ومن أحدث أعمال كريم الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد ، والذى يعرض على منصة شاهد .