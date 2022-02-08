عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق هائل يلتهم سيارتين بكورنيش المعادي ..شاهد

ارشيفية
ارشيفية

شب منذ قليل حريق داخل سيارة اثناء توقفها بكورنيش المعادي ، إلا أن النيران امتدت لتحرق سيارة أخرى مجاورة .

تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق التهم سيارة ملاكي اثناء توقفها بكورنيش المعادي وامتدت النيران لتلتهم سيارة أخري مجاورة.

علي الفور انتقلت سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على النيران وتحرر محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

 

" جهود مباحث القاهرة "


وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد تمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات) عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب " المغافلة " .

بتطوير مناقشتها أقرت بإرتكابها عدد ( 4 ) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادها ضبط (هاتف محمول - فيزا كارت ) من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وأمكن ضبطه ، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وذلك لإدارته المخبز "بدون ترخيص "

وتبين من الفحص قيام المتهم بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82%" والمُنصرف حصصاُ للمخابز البلدية المرخصة ، بقصد إستخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبحوزته (750 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم) .

بمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حريق احتراق سيارتين كورنيش المعادي نجدة القاهرة إخماد حريق

ترشيحاتنا

ريم البارودى لـ ابن خالد النبوى: سفاح الأندر إيدج

مفاجآت جديدة تتكشف.. الطفل ريان عانى نزيفًا 100 ساعة في قاع البئر "فيديو"

جبالي طالب بحذفها.. الحكومة تعترض علي وصف النواب لوزير التعليم "بينام بالليل ويصحي يهلوس"

أبرزها غرفة سرية.. عائلة تجد أشياء مخيفة في منزلها الجديد| صور

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الشهر العقاري

تقارير الغرب ضجيج بلا طحين.. المبادرات الصحية شاهدة على احترام الدولة لأبنائها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالتقديرات ..اعرف تقديرك |صور

تغييرات محتملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للاندية.. 3 طرق سهلة ومجربة

ماتوا يوم الصباحية.. القصة الكاملة لاختناق زوجين بسبب الدفاية في الفيوم.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

انطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى "IMX/CE22" بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر

الشيخ طه إسماعيل.. كيف فشلت محاولات الزمالك في ضمه وسر اعتزاله

فيديو

بعد ريان.. تفاصيل مأساة الطفل هيثم الليبي ضحية البئر.. فيديوجراف

هتموتي مني.. برلنتي عامر طليقة سعد الصغير تهاجم زوجته الأولى

فنانة شهيرة تنشر فيديوهات إباحية.. ما قصتها

3 أشخاص تناوبوا عليها.. بريطانية تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب داخل ميتا فيرس

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ