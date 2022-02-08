حريق هائل يلتهم سيارتين بكورنيش المعادي ..شاهد

شب منذ قليل حريق داخل سيارة اثناء توقفها بكورنيش المعادي ، إلا أن النيران امتدت لتحرق سيارة أخرى مجاورة .

تلقت شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق التهم سيارة ملاكي اثناء توقفها بكورنيش المعادي وامتدت النيران لتلتهم سيارة أخري مجاورة.

علي الفور انتقلت سيارة إطفاء إلى مكان البلاغ وتمت السيطرة على النيران وتحرر محضر وجار العرض علي النيابة للتحقيق .

" جهود مباحث القاهرة "



وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.

فقد تمكنت وحدة مباحث مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات) عقب قيامها بسرقة مشغولات ذهبية من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة بأسلوب " المغافلة " .

بتطوير مناقشتها أقرت بإرتكابها عدد ( 4 ) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب ، كما تم بإرشادها ضبط (هاتف محمول - فيزا كارت ) من متحصلات وقائع السرقات المشار إليها لدى عميلها "سيئ النية" وأمكن ضبطه ، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموها بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وذلك لإدارته المخبز "بدون ترخيص "

وتبين من الفحص قيام المتهم بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم "إستخراج 82%" والمُنصرف حصصاُ للمخابز البلدية المرخصة ، بقصد إستخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وبحوزته (750 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم) .

بمواجهته إعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى صناعة الخبز السياحى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.