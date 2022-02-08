فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

استضاف الإعلامي عمرو أديب حارس الزمالك و المنتخب القومي محمد أبوجبل الذي تألق بشكل لافت مع المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية وقدم أداء رائعا.

أبوجبل قال في أبرز تصريحاته مع الإعلامي عمرو أديب : كنت بحاول أخلي اللاعب الذي يسجل ضربة الجزاء يشعر بالقلق قبل تسديدة الكرة.

وأضاف أبوجبل : لو كسبت لقب أحسن حارس في البطولة مكنش هيبقى فارق معايا لإننا خسرنا البطولة

ولفت محمد أبو جبل :" شعرنا بـ لحظة حزن بسبب عدم الفوز ببطولة الأمم الإفريقية، وأي ألقاب شخصية لن تفرق معي تماما".

ميندي

وتابع محمد أبو جبل :" الكاف يكون له اختيارات غريبة لا يفهمها أحد"، مضيفا:" ميندي حارس السنغال شخصية محترمة وطلب تغيير التيشيرت معي وقال لي انني قدمت اداء جيد في البطولة طلب الإعلامي عمرو أديب، من محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، أن يوقع له على التيشيرت الخاص به.

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