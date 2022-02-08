جتلي كورونا ومكنتش هسافر.. أبوجبل يكشف موقفا مؤثرا مع أسرته قبل البطولة..فيديو

حكي محمد ابو جبل حارس مرمي المنتخب المصري تفاصيل إعلان إصابته بفيروس كورونا لوالديه قبل سفر بعثة المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية بيوم واحد .



قال محمد ابو جبل خلال استضافته في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمر اديب المذاع على قناة " mbcمصر " انا من قبل ما اتحرك من بيتي في القاهرة وانا عندي كورونا وأهلي جولي هنا عاوزين يقعدوا معايا في البيت كانوا عاوزين يقعدوا معايا وكنت بكلمهم من بعيد وهما منهارين من العياط" .



وأضاف ابو جبل "قبل السفر بيوم قولتهم متقلقوش انا يومين تلاته وهخف وهرجع والعب في البطولة دي قولتهم بنفس الطريقة دي هلعب وتشوفوا هبقا فين".

