الكويت الثانية خليجياً في تصنيف العمل عن بُعد

حلّت الكويت في المركز الثاني خليجياً والرابع على مستوى العالم العربي والـ 89 عالمياً في تصنيف العمل عن بُعد، الذي أعدته شركة كاياك الأميركية للسفر عبر الإنترنت التي تملكها وتديرها بوكينغ هولدينغ.

وجاءت الإمارات في المركز الأول عربياً تليها الأردن فتونس في المركز الثالث والكويت في الرابع ثم الجزائر في الخامس تليها المغرب في المركز السابع وعمان في الثامن ومصر في المركز التاسع ثم قطر في المركز العاشر.

وعلى مستوى العالم، تصدرت البرتغال ثم أسبانيا ورومانيا وبعدها موريشوس ثم اليابان.

وكان قد أعلن بنك الكويت المركزي عن إمكانية توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، للبنوك الراغبة والتي تتمتع بأوضاع مالية تمكنها من ذلك، في إطار حرصه المستمر على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز سلامة أوضاع القطاع المصرفي بما يرسخ الاستقرار النقدي والاستقرار المالي، وفي ضوء التشريعات الصادرة بشأن توزيع أرباح الشركات المساهمة.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي د.محمد يوسف الهاشل أشار فيه إلى أن بنك الكويت المركزي قد أصدر تعميماً إلى البنوك الكويتية بشأن السماح للبنوك الراغبة بتوزيع أرباح نصف سنوية، مضيفاً أن ذلك يتم عبر التقدم بطلب مرفق بدراسة فنية لأثر تلك التوزيعات على أوضاع البنك.