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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أوكرانيا: نتوقع عقد قمة مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا قريبا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع عقد قمة في إطار صيغة النورماندي مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا في أقرب وقت.

وحسب “روسيا اليوم”، قال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون عقب لقاء بينهما في كييف: “اليوم يطور بلدانا التعاون في جميع المجالات تقريبا، لكن ثمة أهمية خاصة لشراكتنا في مجال الأمن. تؤدي فرنسا دورا نشطا في إطار صيغة النورماندي”.

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وثمن  الموقف الرسمي لباريس والجهود الشخصية لإيمانويل ماكرون التي ترمي إلى تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "كانت عملية السلام من القضايا المحورية في محادثاتنا.. ونحن نتوقع أن نتمكن في أقرب وقت، بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال قمة باريس في ديسمبر 2019، من عقد جولة تالية من المفاوضات بين قادة رباعية النورماندي".

ولفت إلى أنه يتوقع عقد اجتماع على مستوى مستشاري زعماء دول رباعية النورماندي خلال الأيام القريبة.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حل الأزمة الأوكرانية قد يستغرق شهورًا، موضحًا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أبلغه أنه لن يكون الشخص الذي يقف وراء أي تصعيد في التوترات.

وأشار ماكرون متحدثا في كييف، إلى أن المحادثات التي أجراها مع بوتين ونظيره الأوكراني، خلال الـ 24 ساعة الماضية ساعدت في تحقيق تقدم في محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة.

الرئيس الأوكراني روسيا فرنسا المانيا صيغة النورماندي

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