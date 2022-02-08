ياسين منصور يدعم الأهلي أمام بالميراس في مونديال العالم للأندية

حرص ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة الكرة بالأهلي علي دعم الفريق الأول قبل مواجهة بالميراس في نصف نهائي مونديال العالم للاندية المقام حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواجد ياسين منصور بصحبة محمود الخطيب لدعم اللاعبين قبل المغادرة لملعب المباراة لمواجهة بالميراس في نصف نهائي البطولة .

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وضم تشكيل الفريق كلا من:

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.