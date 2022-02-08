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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفيفا: 3791 عملية انتقال للاعبي كرة القدم للرجال والسيدات خلال يناير 2022

صدى البلد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التقرير الخاص للانتقالات الدولية الخاصة بلاعبي ولاعبات كرة القدم التي تمت في شهر (يناير 2022) وذلك بالإضافة إلى تحليل لنشاط انتقالات اللاعبين خلال فترة التسجيل الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه تم إتكمال وتنفيذ إجمالي 3791 عملية انتقال دولية خلال شهر يناير مما يؤكد على أن كرة القدم تتعافى من تداعيات جائحة كوفيد -19. وفي الواقع، عاد إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات الشهر الماضي تقريبًا إلى المستويات المسجلة في شهر يناير 2020.

وأوضح التقرير أن عدد الانتقالات في كرة القدم للاعبي كرة القدم من الرجال ارتفع بنسبة 28.0٪ مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات المتفق عليها بنسبة 74.7٪ حيث تصدرت الأندية الإنجليزية جدول الإنفاق على رسوم الانتقالات الدولية بمصروفات بلغت 349.5 مليون دولار تليها الأندية الإيطالية والتي أنفقت 113.6 مليون دولار".

وحول كرة القدم النسائية، تم تسجيل زيادة كبيرة بنسبة 42.8٪ في عدد الانتقالات الدولية المسجلة خلال فترة التسجيل في يناير لهذا العام مقارنة بشهر يناير 2021 حيث بلغ إجمالي الانتقالات 257 عملية انتقال دولية والذي يعد بمثابة رقم قياسي جديد تجاوز مستويات ما قبل الوباء المسجلة في يناير 2020بحوالي 40٪.

وشملت النتائج الرئيسية تنفيذ 3534 عملية انتقال دولية شملت لاعبين محترفين خلال فترة التسجيل في يناير بزيادة قدرها 28.0٪ عن العام الماضي، وبلغت رسوم الانتقالات الدولية 1.03 مليار دولار أمريكي على صعيد انتقالات لاعبي كرة القدم المحترفين لتعود تقريبًا للمستويات المسجلة قبل ظهور الوباء".

ودكر التقرير أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 257 عملية انتقال دولية لاعبات كرة القدم المحترفات في شهر ينايربزيادة قدرها 42.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021".

وتعتبر هذه السنة هي السنة الثالثة على التوالي التي يقوم فيها الاتحاد الدولي بنشر البيانات بعد فترة وجيزة من انتهاء فترة الانتقالات الدولية مما يوفر ويمنح فرصة لإلقاء نظرة عامة على الانتقالات العالمية التي يشارك فيها لاعبي ولاعبات كرة القدم.

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