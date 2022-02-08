برلماني: مشروع قانون الشهر العقاري يسهل الكثير على المواطنين

علق عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الشهر العقاري، قال اليوم شهد مناقشات كثيرة على مشروع القانون، مؤكدًا أن ذلك يكون لـ تسهيل الإجراءات على المواطنين فى عمليات التسجيل فى الشهر العقاري، وهناك تشديد الرقابة على تحرير طلبات بها شبه تزوير.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه سيكون هناك عقارب كبير على من يذهب لـ عمليه التزوير، و مشروع القانون يحدد كل ذلك.



ولفت إلى أن المواطن خلال الـ 36 يوما سيتمكن من تسجيل الوحدة الخاصة به، وأكد الأوراق الكثيرة التى كانت تطلب فى قانون الشهر العقاري القديم تم معالجتها.



وأشار إلى أن الأموال الكثيرة التى كان يدفعها المواطن خلال تسجيل الوحدات العقارية فى القانون القديم تم تخفيفيها، وذلك من أجل التيسير على المواطنين.

وأوضح أن مجمل التعديلات التى تمت على قانون الشهر العقاري، تكون من أجل التسهيل على المواطنين.



