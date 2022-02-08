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رئيس التحرير
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برلمان

تقدموا بطلبات إحاطة.. نواب: حياة كريمة أحدثت نقلة نوعية بالريف المصري

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

شهد اجتماع  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، إشادات واسعة من أعضاء المجلس المتقدمين بطلبات إحاطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النائب أحمد حته  بشأن تأخر إقامة عدد من مراكز الشباب بمركز مراغة بمحافظة المنيا، بحضور  الدكتورً أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، ومصطفي عبدالمعين مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط.

وقال النائب أحمد حتة، إن ما تشهده مختلف محافظات الجمهورية من مشروعات عملاقة يمثل انجاز كبير وغير مسبوق، لاسيما مشروعات حياة كريمة التي نقلت الريف المصري نقلة نوعية موجها الشكر للقيادة السياسية علي تلك الإنجازات الكبيرة.

وأضاف: "وقف الخلق ينظرون كيف يبني الرئيس السيسي مشروعات حياة كريمة والمجد وحده"، وهو ما عقبه عليه رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين بالتأكيد علي أن تلك المبادرة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي انجازاته الملموسة  في مختلف المحافظات.

وفي سياق مختلف قال النائب أحمد حتة في طلب الإحاطة الذي تقدم به إن مركز شباب بجزيرة شارونة التابعة لمركز المراغة محافظة المنيا، يسعى لتوفير قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مركز شباب للقرية، لأن القرية فى أشد الحاجة إلى إقامة مركز شباب بها، والوحدة المحلية ليس لديها مانع من تخصيص قطعة الارض لإقامته .

وأضاف أن التعداد السكانى بالقرية يتعدى 30 ألف نسمة، وأن قطاع الشباب والرياضة من المشروعات الاساسية التى تتضمنها مشروعات حياة كريمة، مطالبا بسرعة اقامة مركز شباب بجزيرة شارونه للمشاركة فى وضع وتنفيذ البرامج وتنمية الجوانب المختلفة لشخصية الشباب واستثمار اوقات فراغهم.

من جانبه قال الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، إن مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالمعاينة للقرية وتلاحظ أن قطعة الأرض هي (طرح نهر) وهذه الأرض تبعد عن مركز شباب شارونه مسافة 2 كيلو متر تقريبا وعند إقامة مركز شباب لابد ألا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز شباب 5 كيلو متر.

وأشار إلي أن وزارة الشباب والرياضة ليس لديها مانع من أنشاء مركز شباب بالقرية حال تخصيص المساحة الكافية من ديوان عام المحافظة لصالح مركز الشباب او مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة وتوافر اشترطات البناء بها.

كما ناقشت اللجنة طلب الاحاطة الثانى، بشأن إقامة مركز شباب منشأة نيازى التابعة لمركز مراغه محافظة المنيا، وطالب النائب أحمد حتة مقدم الطلب سرعة اقامة مركز شباب منشأة نيازى لتزويد النشء والشباب بالمهارات الفنية واليدوية المختلفة.

من جانبه قال الدكتور اشرف البجرمي  رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، وأفادت الجهة الإدارية إلى أنه قامت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بالمعاينة للقرية وتلاحظ أن هذه القرية تبعد عن مركز شباب شم القبلية مسافة 2كيلو متر تقريبا.

وأشار إلى أن اشتراطات بناء مراكز الشباب تتضمن أنه عند إقامة مركز شباب لابد ألا تقل المسافة بينه وبين أقرب مركز شباب عن 5كيلو متر، وان وزارة الشباب والرياضة ليس لديها مانع من انشاء مركز شباب بالقرية حال تخصيص المساحة الكافية من ديوان عام المحافظة لصالح مركز الشباب او مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة أو عقد ملكيه مسجل بالشهر العقاري سواء بالشراء او بالتبرع أو التنازل علي ان لاتقل المساحة عن 1500متر ولاتوجد بها أي معوقات للتنفيذ.

الرئيس السيسي مجلس النواب حياة كريمة رئيس الإدارة المركزية وزارة التخطيط الشباب والرياضة رياضة

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