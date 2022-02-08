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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. احتفالية لتوزيع رؤوس المواشي ودعم زواج الفتيات اليتيمات بالفيوم

جمعية الاورمان توزع
جمعية الاورمان توزع رؤس الماشية على الارامل

تنظم جمعية الأورمان غداً إحتفالية لتوزيع عدد 15 مشروعا رأس ماشية بالإضافة إلى مساعدات زواج لعدد (10) عرائس من الفتيات اليتيمات بقرية شكشوك مركز ابشواى  ، برعاية وحضور الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم  بالفيوم.

 

وأوضح اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن رؤوس الماشية يتم تسليمها لعدد (15) أسرة مستفيدة ويتم توزيعهم مع تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لرؤوس المواشي لكل حالة ، لافتاً الى إتمام زفاف 10 من الفتيات اليتيمات  وإدخال السعادة على قلوبهن بقيمة اجمالية  525 ألف جنيه 

.

أشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الفيوم بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة.

 

وتابع أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.

 

يذكر أن جمعية الأورمان نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة الفيوم وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا ومنها توزيع المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتوزيع المساعدات الموسمية من شنط رمضان ، لحوم الأضاحى ، بطاطين الشتاء ، إعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا ، تقديم خدمات طبية مميزة منها ، توقيع الكشف على عيون الآلاف من سكان القرى الأكثر احتياجًا فى مجالات العيون والقلب وإجراء الجراحات المطلوبة لهم.

 

 

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الفيوم الأورمان رؤوس الماشية الفتيات اخبار الفيوم

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