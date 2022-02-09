عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي قرية رفاعة بقنا يشكون تدنى مستوى الخدمات

صدى البلد

معاناة يعيشها أهالي قرية رفاعة مركز فرشوط محافظة قنا ، بسبب تدنى مستوى معظم الخدمات من شبكة كهرباء وعدم وجود مكتب بريد يخدم أهالي القرية و عدم وجود مركز شباب .

ويقول‏ محمود أبوغويل الرفاعي أحد سكان القرية، في رسالته من خلال في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، "القرية تعانى من تدنى شبكة الكهرباء وانتشار القمامة بالشوارع  بشكل كبير تبعث بالعديد من الروائح السيئة والأمراض والأوبئة كما تعمل على نشر الحشرات والبعوض الحامل بالميكروبات وذلك خطر علينا وعلى أبنائنا ، كما نعانى من غياب الإنارة عن بعض الشوارع الرئيسة ، بالإضافة إلى انتشار الكلاب بشكل ملحوظ التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل.

وأضاف : "كما نحتاج إلى إنشاء مكتب بريد للقرية على مساحة تسمح بميكنته وتطويره أسوة بالقرى والبلاد المجاورة مما حال دون تطويره وميكنته، لتخفيف المعاناة عن الأهالى، خاصة كبار السن وأصحاب الهمم".

وأشار : إن إنشاء مركز الشباب في غاية الأهمية من أجل توعية الشباب وتنشيطهم، وإقامة الندوات التوعوية وغيرها من الخدمات التى تخدم أهالى القرية.

وناشد سكان القرية المسئولين إدراج وضم هذه القرى ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف (مشروع تطوير 1000 قرية) حيث إننا فى أمس الحاجة الى هذا المشروع.

اِقرأ أيضًا: 
قرية العزازي في فاقوس تعاني من تدني الخدمات.. والأهالي: نطالب بدمجنا ضمن خطة تطوير 1000 قرية

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة قنا خطة تطوير 1000 قرية تدنى الخدمات شبكة كهرباء انتشار القمامة الحشرات والبعوض شبكة الكهرباء تطوير الريف مكتب بريد مركز فرشوط تدنى مستوى معظم الخدمات قرية رفاعة

ترشيحاتنا

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

شيكابالا يدرس الاعتزال نهاية الموسم الجاري

أبهر العالم.. علماء الآثار يتوصلون لهوية تمثال فرعوني غامض مقطوع الرأس

حدث ليلاً| مفاجأة.. عودة شيرين لـ حسام حبيب.. حادث تصادم مروع على جسر السويس.. انفجار ضخم يهز أبوظبي.. مقتل جندي وإصابة 5 في هجوم إسرائيلي على دمشق

هل سيصبح العالم في قبضة WEB 3.. كل ما تريد معرفته عن الإنترنت الأكثر جدلاً

أخبار الفن|عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وذكرى رحيل برنس السينما عادل أدهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

حادث تصادم مروع وتهشم عدد من السيارات بجوار سور نادي الشمس | فيديو وصور

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ