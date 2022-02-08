بعد رئاسة المستشار بولس فهمى للدستورية.. تعرف على التشكيل الجديد للمحكمة

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على التشكيل الجديد للمحكمة بعد أن يتولى المستشار بولس فهمى رئاسة المحكمة .

يرأس المحكمة المستشار بولس فهمي وتضم المحكمة فى عضويتها حسب الأقدمية

المستشار محمد خيري طه

المستشار د. عادل عمر شريف

المستشار رجب عبدالحكيم سليم

المستشار محمود غنيم

المستشار د. محمد عماد النجار

المستشار د. عبدالعزيز سالمان

المستشار د. طارق شبل

المستشار طارق أبوالعطا

المستشار خالد رأفت

المستشار علاء الدين أحمد السيد

المستشاره د. فاطمة الرزاز.

على ان يتولى المستشار د. عوض عبدالحميد رئاسة هيئة المفوضين.

ويؤدى المستشار بولس فهمى إسكندر بولس اليمين الدستوري رئيسا للمحكمة الدستورية العليا امام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعييبين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، على ان يتسلم مهام عمله غدا بعد أداء اليمين الجمهوري.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد هو رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.

عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.