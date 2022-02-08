خلال الحياة اليوم..مشادة كلامية على الهواء بسبب الإيجارات القديمة.. شاهد

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين أحمد البحيري المستشار القانونى لجميعة المضارين من الإيجار القديم، و ميشيل حليم المستشار القانونى لـ رابطة المستأجرين، حيث قال الأول لـ الثانى إن معلوماته القانونية غير صحيحة، وانفعل ميشيل حليم على الهواء وقال :" حضرتك مش اللى هتصحح ليا المعلومات القانونية".

وقال أحمد البحيري المستشار القانونى لجميعة المضارين من الإيجار القديم، إن القانون يطبق بـ اثر رجعى وأى طالب بكليه حقوق يعلم هذه المعلومة، وهو ما جعلهم يدخلون فى مشادة كلامية للمرة الثانية على الهواء.

وأكد المستشار القانونى لجميعة المضارين من الإيجار القديم، أن القانون من الممكن أن يطبق القانون بـ اثر رجعى فى حالة موافقة ثلثى مجلس النواب.

خصص برنامج الحياة اليوم، فقرة خاصة لمناقشة كيف يمكن إعادة التوازن بين المالك والمستأجر بعد إعلان الحكومة تشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان للحوار المجتمعي.

قال ميشيل حليم المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، إنه لا يجوز إصدار تشريع قوانين تخالف المحكمة الدستورية، موضحًا أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، من قانون 48 لسنة 79" تنص على أن أحكام المحكمة الدستورية، فى الدعاوى وقرارتها بـ التفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة".

وأضاف المستشار القانونى لـ رابطة المستأجرين، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن وضع فترة انتقالية وبعد ذلك يكون هناك طرد لشخص، حصل على قرار من المحكمة الدستورية فهذا مخالف.

ولفت إلى أنه فى حالة صدور قانون سيكون مخالف للمحكمة الدستورية، ولذلك فى حالة وضع قانون عليهم أن يضعوا ذلك فى الاعتبار.

وأشار إلى أن عقد الإيجار كان ممتدا لـ 5 أجيال، وبعد ذلك قررت المحكمة الدستورية أن يكون لجيل واحد، وهذا الأمر أصبح ملزم.