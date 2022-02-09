حصاد معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد انتهائه..فيديو

عرض برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، تقريرا عن حصاد معرض القاهرة الدولي للكتاب ، وذلك بعد انتهاء الدورة الـ 53 .

وقال الدكتور هيثم الحاج ، رئيس الهيئة العامة للكتاب ، إن المعرض استطاع أن يستمر بفعاليته ، ويعود بفعاليات قوية للأطفال ، موضحا أن المنصة الرقمية للمعرض كانت من الأمور الهامة ، خاصة وفق ما شهدته من تطوير .

ولفت " الحاج " إلى أن المعرض استقبل على مدار 12 يوم أكثر من 2 مليون زار ، بزيادة وصلت 20% عن الدورة الاستثنائية الماضية .

وكشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن بعض السلبيات التي تم رصدها خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التي اختتمت أمس، بعدما حققت نجاحا كبيرا على مستوى الإقبال والتنظيم، والمبيعات بالنسبة لدور النشر التي شاركت في المعرض.

وأضافت إيناس عبد الدايم في حوارها مع موقع "صدى البلد"، أنها ستعمل على تلاشي تلك السلبيات في الدورة الجديدة من المعرض، إلى جانب دارسة فكرة إقامة معرض مستقل دولي لكتاب الطفل والى نص الحوار:

في البداية.. كيف ترى الوزيرة إيناس عبد الدايم الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد ختام فعالياتها؟

الحقيقة في العام الحالي أقدر أقول إننا سعداء بنجاح المعرض، ولا يوجد شك إن نقل المعرض إلى مكانه الجديد في التجمع الخامس في دورة اليوبيل الذهبي، أحدث طفرة كبيرة فيه، وكانت خطوة جريئة، وكنا درسناها.

ولا شك مع تنظيم أول معرض في التجمع الخامس وكان الاحتفال باليوبيل الذهبي، كنا نخرج في كل دورة بأفكار جديدة، ونستطيع القول إننا حققنا جزء كبير في معالجة السلبيات التي ظهرت منذ نقل المعرض إلى التجمع الخامس حتى الآن، وحققنا تطور كبير للمعرض ومازال الكثير أمامنا.