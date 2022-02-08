عوض عبدالحميد رئيسا لمفوضي الدستورية العليا

وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا على تولى المستشار د.عوض عبدالحميد رئاسة هيئة المفوضين بالمحكمة، بعد ان غادر المستشار عماد طارق البشرى للخارج.

ووافقت المحكمة على التشكيل الجديد، حيث يرأس المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا

وتضم المحكمة فى عضويتها حسب الأقدمية..

المستشار محمد خيري طه

المستشار د. عادل عمر شريف

المستشار رجب عبدالحكيم سليم

المستشار محمود غنيم

المستشار د. محمد عماد النجار

المستشار د. عبدالعزيز سالمان

المستشار د. طارق شبل

المستشار طارق أبوالعطا

المستشار خالد رأفت

المستشار علاء الدين أحمد السيد

المستشاره د. فاطمة الرزاز.

ويؤدى المستشار بولس فهمى إسكندر بولس اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة الدستورية العليا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، على ان يتسلم مهام عمله غدا بعد أداء اليمين الدستورية.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد رابع أقدم قضاة المحكمة حاليا، من مواليد أول يناير 1967 ويبلغ من العمر 65 عاما.

عين بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشارا بالاستئناف عام 1997 ثم رئيسا بالاستئناف عام 2001.

عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائدا كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

وله العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنيا لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائيتين.

وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.