الأهلي يفوز على هليوبوليس 10-5 في بطولة الجمهورية‏ لكرة الماء

حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق هليوبوليس بنتيجة 10-‏‏5، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة ‏الجمهورية.‏

أقيمت المباراة على حمام سباحة نادي هليوبوليس، وظهر الأهلي بشكل مميز خلال المباراة، ‏وقدم اللاعبون أداءً جيدًا استحقوا من خلاله الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.‏

ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد ‏وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، ‏وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.‏