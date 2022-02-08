الأهلي يفوز على هليوبوليس 10-5 في بطولة الجمهورية‏ لكرة الماء

حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق هليوبوليس بنتيجة 10-5، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
أقيمت المباراة على حمام سباحة نادي هليوبوليس، وظهر الأهلي بشكل مميز خلال المباراة، وقدم اللاعبون أداءً جيدًا استحقوا من خلاله الفوز بهذه النتيجة الكبيرة.
ويضم الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كلا من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، ووليد وصفي مدربًا عامًّا، وعمر سامي مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.