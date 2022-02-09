القاتل الصامت.. رئيس غاز مصر يكشف سبب حالات الوفاة المتزايد داخل الحمام|فيديو

رئيس غاز مصر يكشف

قال المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر، تعليقاً على تكرار حادث الوفيات بسبب تسريب الغاز بالأخص أسرة الشرابية إن شركة غاز مصر على مدار 40 عاماً منذ بدء مشروع الغاز الطبيعي في مصر يتم العمل بمنتهى الكفاءة حتى تمت تغطية 13 مليون أسرة حالياً تتمتع بهذه الخدمات".



وأضاف “وائل جويد” في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن هذه المنظومة لابد أن تشمل كافة الأطراف بشكل تكاملي بين الشركات والعملاء الذين يتمتعون بخدمات الغاز الطبيعي".



وأشار وائل جويد إلى أهمية التوعية في إطار الصيانة والاستخدام، مشددا على أن الغاز الطبيعي لا يسبب الاختناق أبداً ومضاف له رائحة تنبه العميل فور حدوث التسريب حتى يتم اتخاذ اللازم".



وتعليقاً على القاتل الصمت أول أكسيد الكربون قال: "هو غاز ينتج عن عدم الاحتراق الكامل المفترض أي سخان له مدخنة وهواية حيث يتم حرق الغاز داخل السخان لتسخين المياه وتخرج العوادم من المدخنة والاكسجين القادم لإتمام عملية الاحتراق يأتي من الهواية".



وكشف رئيس شركة غاز مصر، أن أغلب الاسر مع ضغط استخدام السخانات في فصل الشتاء وعدم إجراء صيانة وأحياناً أخرى يتم إغلاق الهوايات بحجة أنها تدخل البرودة للشقة أو أنها تدخل حشرات وحيوانات يتم إغلاقها وتسبب في حدوث الاختناق قائلاً: "هناك سببان إما استخدام مدخنة غير مطابقة للمواصفات أو كتمها أو سد الهواية بحجة برودة الطقس ودخول الحشرات حينها قد تقع حوادث".



وناشد العملاء في حال تلف الهواية الاتصال بالصيانة والدعم الفني لتغيير السلك المغلف للهواية الذي قد يخشى منه البعض لدخول الحشرات حيث يتم استبدالها بمبالغ زهيدة تبلغ 85 جنيهاً حيث إن الهواية السليمة بها "سلك" يمنع أي شيء وعند قطعها يقوم رب المنزل بسدها".

وأوضح رئيس شركة غاز مصر، أن مثل هذه الممارسات البسيطة تتسبب في حالات انتحار اختياري دون علم الأسرة".