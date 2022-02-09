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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هاني ضاحي: القطارات المكهربة ستقلل الكثافة المرورية بالقاهرة لأكثر من 50%

القطار المكهرب
القطار المكهرب

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن القطارات المكهربة سيجعل الكثافة المرورية فى القاهرة سينخفض لأكثر من 50 %، وذلك لوجود وسائل مواصلات قيمة ومحترمة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم  الإعلامي رامي رضوان، أن خطوة التدريب التى قامت بها وزارة النقل خطوة هامة للغاية، لأنه كان من المهم تغيير الثقافة ونوعية العاملين في مرافق النقل، وخاصة في السكة الحديد ومترو الأنفاق، وبالتأكيد كلما كان الإنسان حاصل على قدر من التدريب و من التعليم الفني، كلما كانت مداركه أكبر واستيعابه لإجراءات التشغيل والصيانة أعلى.

وأشار إلى أنه يحيي وزارة النقل على معهد التدريب وتخريج أول دفعة منه، لآن هذه الكواد سيبنى عليها مستقبل وسائل النقل و المواصلات فى مصر.

وكشف أن هناك مشروعات كثيرة تمت فى مشروعات الطرق بمصر، ولكن هناك تحدي مازال قائم، وهي السكة الحديد، والتطور الذي حدث فيها متمثلة في إضافة عربات جديدة والقاطرات الجديدة التي تم الدفع بها أحدث طفرة، والجديد هو دخول عصر القطارات السريعة.

وقد أكد فى بداية المداخلة أن هناك مشروعات كثيرة تمت فى طرق مضر، موضحًا :" لولا هذا المشروعات وحجم التطوير لما عرف المواطن أن يسير فى الشوارع".


وأوضح أنه حتى عام 2014، كانت شبكة الطرق القومية في مصر، كانت 20 ألف كيلو متر، وما يحدث الآن أنه تم إضافة 5 ألاف كيلو متر للشبكة بـ الإضافة للمحاور التى تمت على النيل،  وإنشاء ما يقرب من 21 محور مروري على النيل التى ربطت الشرق بالغرب، وذلك لحل المشكلات المرورية الكبيرة على الطرق السريعة.


وأوضح أن مصر كان بها مشكلات و شلل مروري، ولكن الآن نشهد طفرة، من عام 2014 وتم الدفع بوسائل نقل جديدة ومختلفة خلال 7 سنوات، وأن كل ذلك يساهم فى زيادة الإنتاج و الصناعة ايضًا.


وأشار إلى أن ترتيب مصر ارتفع من حيث الجودة، مؤكدًا أن مصر في الترتيب العالمي لجودة الطرق، تحتل المركز 118 على مستوى العالم، ولكن أصبح ترتيبها الـ 28، وهذا الأمر كبير للغاية.

ولفت إلى أن مصر لديها استراتيجية متكاملة، وتتم حتى اليوم، و كشف أن هناك تطوير فى النقل الجماعي، فالجميع يتذكر الدعم الذى كان يعطى للبنزين و السولار، وأن مصر كان بها 5.5 ملايين سيارة تدعم بـ 22 مليار جنيه فى العام بنزين.

وكشف أن استراتيجية مصر 2030، والجزء الذي يخص وزارة النقل بها، وفيما يخص النقل الجماعي، فهناك 3 خطوط جديدة خاصة بمترو الأنفاق، والقطار المكهرب الذي يربط بين مدينة السلام " محطة المستشار عدلى منصور" وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، مارا بمنطقتي العبور والشروق ووصولاً للعاشر من رمضان و بالعاصمة الإدارية.
 

نقيب المهندسين الكثافة المرورية وسائل مواصلات وزارة النقل النقل

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