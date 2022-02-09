عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب توضح أهداف الصالون السياسي..فيديو

قالت نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية هي من رسخه مبدأ السياسة في مفهومها الجديد لان التنسيقية هي عمر جديد للسياسة المصرية وهذا جاء من إيمان القيادة السياسية بقدرة الشباب علي تحقيق الإنجازات .

وأضافت الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن الشباب المصري يجب أن يحصلوا علي فرصتهم من اجل إظهار نفسهم وهذا ما نعمل علي تقديمة من خلال الصالون السياسي الذى تقوم به التنسيقية مؤكدة أن الصالون لاقي صدي كبير جدا .

وأوضحت نشوي الشريف ، إن الصالون ناقش ثقة الشباب المصري في السياسة المصرية خلال الفترة الأخيرة ، مشيرة إلي أن الصالون يناقش أيضا التجربة بين الماضي والحاضر والمستقيل .