القابضة لمياه الشرب توضح كيف تستخدم القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك.. فيديو

خصص الإعلامي رامى رضوان فقرة خاصة عن " كيف تستخدم القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه في البيوت؟ وذلك بعض المشروعات الكثيرة التى قامت بها الدولة من أجل ترشيد استخدم المياه، و الحفاظ على كل نقطة مياه.

قال محمد صلاح المتحدث الرسمى باسم الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي، إن هناك قطة يتم استخدامها لتقليل استهلال المياه، وهذا سيعود على فاتورة المياه ايضًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن وزارة الري و جميع الوزارات استخدمه هذه القطعة فى المبانى و المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن هذه القطعة يتم وضعها فى بداية الحنفية، ومنها شكل يأخذ شكل مياه الدش، وهناك قطة ثاني يخرج منها مياه أقل، وكشف أن هناك أكثر من قطعة، وكل استخدام يكون له قطعة للتوفير.

وقام بعمل تجربة عملية على الهواء، لمعرفة الاستخدام، وطريقة و حجم التوفير، وان الشخص يستطيع إضافة القطعة و حلها باليد و بشكل سهل.