رشا فايز توضح أهم أسباب رفض مجلس النواب تعديلات قانون التعليم..فيديو

قالت رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب ، إن النواب اليوم قاموا برفض تعديلات قانون التعليم الذى كان يهدف إلي تغليظ عقوبة التغيب عن الحور في المدارس ، مؤكدة أن هذه التعديلات أثارت جدلا كبيرا داخل العديد من الأوساط خلال الأيام الماضية .

وأضافت رشا فايز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن القانون كان ينص علي فرض غرامات علي من يقوم بالغياب في المدارس تبدأ من 500 جنية وتصل إلي 1000 جنية وفي حال تكرار الغياب يتم تكرار العقوبة وتصل إلي حرمان ولي الأمر من خدمات المرافق العامة حتي عودة الطفل إلي المدرسة .

وأوضحت رشا فايز ، إن هذا المشروع تم رفضة اليوم في مجلس النواب خلال الجلسة العامة ، مؤكدة أن هناك العديد من الأسباب التي تؤكد رفض هذا التعديل ومنها المغالاة في أسعار العقوبات ومخالف للدستور .