برلماني: السيسي أشار بضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن الإيجارات القديمة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار قديم، كل فترة يتم تحريكه، وفى الفترة الأخيرة هناك تحرك عملي.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن التحرك الأخير عملى لآن هناك حكم محكمة دستورية تحدث عن الشخصيات الاعتبارية، و الوحدات غير السكنية، وموقفها من الإيجار.

وكشف أن "المصريين حاليًا ينوون حل مشكلة الإيجار القديم للأبد، مؤكدًا الجيل القادم أن شاء اللع مش هيتكلم في الموضوع ده تاني خلاص".

ولفت إلى وجود ثلاث مستويات للتعاقد، وهي: الأول وحدات تجارية وإدارية يكون التعاقد فيها مع شخصية اعتبارية،" شركات أى كان نوع الشركة" الثانى وحدات تجارية وإدارية التعاقد فيها مع شخصية طبيعية، " مكتب محامي .. عيادة دكتور" والثالث السكن.

وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار منذ فترة إلى أنه آن الأوان للنظر بعين الحل والحوار في هذا الملف.

