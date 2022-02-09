عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: السيسي أشار بضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن الإيجارات القديمة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار قديم، كل فترة يتم تحريكه، وفى الفترة الأخيرة هناك تحرك عملي.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن التحرك الأخير عملى لآن هناك حكم محكمة دستورية تحدث عن الشخصيات الاعتبارية، و الوحدات غير السكنية، وموقفها من الإيجار.

وكشف أن "المصريين حاليًا ينوون حل مشكلة الإيجار القديم للأبد، مؤكدًا الجيل القادم أن شاء اللع مش هيتكلم في الموضوع ده تاني خلاص".

ولفت إلى وجود ثلاث مستويات للتعاقد، وهي: الأول وحدات تجارية وإدارية يكون التعاقد فيها مع شخصية اعتبارية،" شركات أى كان نوع الشركة" الثانى وحدات تجارية وإدارية التعاقد فيها مع شخصية طبيعية، " مكتب محامي .. عيادة دكتور" والثالث السكن. 

وكشف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أشار منذ فترة إلى أنه آن الأوان للنظر بعين الحل والحوار في هذا الملف.
 

 

 

 

مجلس النواب النواب قانون الإيجار قديم قانون الإيجار

ترشيحاتنا

مهام وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي وفقا للقانون

خبير نظم معلومات يقدم نصائح مهمة للمواطنين للحماية من الابتزاز الإلكتروني..فيديو

أفضل أوقات الدعاء .. اعرف شروط الاستجابة وصورها

أحد أخطر الأمراض العقلية.. كيف تحولت النوستالجيا من مرض إلى تعبير عن الماضي؟

بقلب بارد.. مدون روسي يشعل النيران في الألمانية الفاخرة بي إم دبليو M5

والد أحمد فتوح يكشف فرص نجله في الاحتراف ويؤكد: «إحنا عايشين في خير الزمالك»|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلافات بسيطة..زوجة أبو جبل الجزائرية تكشف حقيقة انفصالهم

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

تردد قناة أبو ظبي اكسترا المجانية لمتابعة مباراة الأهلي و بالميراس

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

مشاهد مروعة| رجل يقطع رأس زوجته ويتجول بها في الشارع.. فيديو

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

خاص.. حقيقة انتقال محمد أبو جبل للنادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر رامي لـ صدى البلد: أغلقت بطاقتي الضريبية نهائيا.. والعمر خلص ولست بحاجة لإثباث نفسي كممثلة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية اليوم 8 / 2 / 2022

ليلي طاهر تغادر المستشفى بعد نجاح عملية جراحية في القدم

فوائد شرب الشاي بكثرة .. ومعدل تناوله يوميا

فيديو

تكرار مأساة ريان| فاجعة جديدة تهز المغرب.. طفل يفقد حياته

فيديو .. ماذا قال جار المتهمين في قضية شقة الزمالك

فيديو جراف.. ماذا قال محمد أبوجبل عن المنتخب وكيروش وحارس السنغال

بطلقتين.. محاولة كشف لغز مقتل عجوز وزوجته بالبدرشين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ