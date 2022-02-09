في ذكرى رحيل عادل أدهم.. تعرف على الفيلم الأصعب فى مشوار برنس السينما المصرية

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عادل أدهم، أو كما عرف بلقب "برنس السينما المصرية"، حيث رحل فى ذات اليوم عام 1996، وبرع عادل أدهم فى تجسيد شخصية الشرير بأكثر من صورة، منها الظريف والشرير الجاحد، والشرير البرنس .

عادل أدهم

ونستعرض فى السطور التالية أصعب دور فى حياة شرير الشاشة المصرية ..

يعد فيلم "المجهول" هو المحطة الأصعب في مشوار عادل أدهم لأنه ظهر طوال أحداثه صامتًا، واعتمد في تجسيده لشخصية "الشرير الأخرس" على انفعالاته النفسية والجسدية، وعرض في 7 مايو 1984.

عادل أدهم

وهو مستوحى عن مسرحية سوء تفاهم للفيلسوف الفرنسي ألبير كامي ومن إخراج أشرف فهمي وبطولة بطولة نجلاء فتحي، عزت العلايلي، سناء جميل، عادل أدهم، سمية الألفي.

عادل أدهم

تدور أحداث الفيلم الذي كتب له السيناريو والحوار الكاتب الكبير مصطفي محرم في أحد الأماكن النائية بكندا تعيش مديحة مع والدتها تديران فندقاً صغيراً بعد أن هاجرتا من مصر عقب طلاق الأم التي تخفي عن ابنتها أن لها شقيقاً في القاهرة يدعى ناجي.

عادل أدهم

تطلب مديحة من الأم الكف عن مزاولة الطريقة التي تحصلان بها على أموال النزلاء بتخديرهم وإلقائهم في بحيرة قريبة من الفندق بواسطة خادم أبكم وأصم يلعب دوره عادل أدهم . يصل ناجي إلى كندا مع زوجته فاطمة بعد وفاة والده للبحث عن أمه وأخته والعودة بهما إلى القاهرة بعد أن ورث ثروة كبيرة عن والده.

عادل أدهم

ينجح في الوصول إلى الفندق وينزل تحت اسم مستعار رغبة في معرفة أسباب انفصال أمه عن والده. يتم تخديره ويأخذه الخادم ليلقى به في البحيرة لكن الأم تكتشف عند فحص حافظة نقوده أنه ابنها فتصرخ وتجرى للحاق به، إلا أنها تصل بعد فوات الأوان فتلقى بنفسها وراءه في البحيرة.

و شارك الفيلم في مهرجان طشقند ونال عنه عادل أدهم علي جائزة أفضل ممثل.

عادل أدهم

رحيل عادل أدهم

رحل الفنان الكبير عادل ادهم عن عالمنا في 9 فبراير 1996 بعد مسيرة فنية حافلة حصل فيها على الكثير من الجوائز، لدرجة جعلت منه أحد أشهر ملوك الشر على شاشة السينما المصرية .



