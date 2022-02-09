السعودية.. القبض على شخص يهدد المارة بقطعة حديدية |فيديو

ألقت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية التشادية، بعد ظهوره في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن دوريات الأمن بمحافظة جدة قضبت على مقيم من الجنسية التشادية ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية ووجود بلاغات ضده بتكسير زجاج عدد من المركبات.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه "تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية".

وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أنه "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".