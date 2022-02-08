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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا بختام تعاملات الثلاثاء

مؤشر الأسهم السعودية
مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، منخفضًا 23.31 نقطة ليقفل عند مستوى 12225.88 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.9 مليارات ريال.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 154 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 60 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات ساسكو، وبوبا العربية، ووقت اللياقة، وأسواق عبدالله العثيم، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عناية، وأمانة للتأمين، وصادرات، وسلامة، والعالمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.90% و 4.68% .


فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وساسكو، والإنماء، وكيان السعودية، والجزيرة الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات ساسكو، والراجحي، والإنماء، وسابك للمغذيات الزراعية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 84.31 نقطة ليقفل عند مستوى 25365.73 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 106 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون 720 ألف سهم تقاسمتها 5261 صفقة.

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