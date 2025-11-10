الأنبا متاؤوس يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت العملية الانتخابية لمجلس النواب مشاركة نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤوس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم العامر بجبل أخميم، والمشرف على دير رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بجبل أخميم.

وأدلى نيافته بصوته اليوم، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

كما أدلى صباح اليوم، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك أمام لجنة مدرسة القباحي غربي الإعدادية المشتركة، بالأقصر.

ورافق صاحب النيافة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات. وبعد الإدلاء بصوته دعا الأنبا عمانوئيل المواطنين، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن ذلك: حق دستوري وواجب وطني، كما شكر نيافته القائمين على العملية الانتخابية قبل مغادرته لجنة الانتخابات.