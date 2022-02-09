مقترح برلماني بمنح أوائل الخريجين الأولوية في المسابقات الحكومية

وجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طلبا بإبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لمنح أوائل الخريجين في مختلف الجامعات أولوية القبول في المسابقات الحكومية تقديرًا لتفوقهم.

وقالت النائبة في مقترحها، إن أوائل الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه يمثلون أفضل العقول العلمية بين أبناء الوطن، وهو ما يتطلب وضع سياسات فعالة تستوعب هؤلاء المتفوقين علميًا، فالمستقبل لا يبنى إلا بقدرات الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية، ونحن في طريقنا نحو جمهورية جديدة، أحد ركائزها الأساسية العلم وتقوم على سواعد أبنائها المتفوقين.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة، أن عدم الاستعانة بأوائل الخريجين ومنحهم الفرصة الملائمة لهم تقديرًا لتفوقهم، يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، كما يهدر حق الطلاب الذين اجتهدوا وسهروا الأيام والليالي حتى يكونوا نافعين لأوطانهم، كما يقضي على أي حافز أو دافع تجاه أقرانهم من الأجيال المتلاحقة، فتكريم أوائل الخريجين ليس "منحة" ولا "هبة" من الدولة وإنما حق مستحق.

وأكدت "عبد الحميد"، أن أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه يدفعون ثمن أخطاء سياسات الحكومات السابقة، غير أن الحكومة الحالية قدرها أن تعالج كل الأخطاء، مطالبة بإعادة النظر في السياسات الخاصة بالتوظيف في أجهزة الدولة.

واقترحت آمال عبد الحميد، منح الأولوية لأوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه في القبول بالمسابقات الحكومية المعلنة عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتوافق مع فلسفة قانون الخدمة المدنية القائمة على أساس الكفاءة والجدارة.