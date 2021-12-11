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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

40 عاما بدلا من 30 .. مقترح بتعديل سن القبول بمسابقات التوظيف الحكومية

وظائف حكومية
وظائف حكومية

تقدم النائب عمروالقطامي، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، لإعادة النظر في شرط سن المتقدم لشغل الوظائف الحكومية التي يتم الإعلان عنها، لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عام كما هو معمول به حاليًا.

وقال النائب، في مقترحه، أن هناك شرطًا يقف عائقًا أمام الكثير من الشباب المصري الذين يسارعون بالتقدم فور إعلان الوزارات أوالهيئات أو الجهات والمصالح الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية بها، وهو شرط تتضمنه جميع المسابقات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا، وهوما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 35 عامًا، ونالوا الكثير من الدرجات والشهادات العلمية و يتميزون بالكفاءة ولكن لم تُتاح لهم الفرصة.

ونوّه القطامي إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل 12 وقانون قطاع الأعمال 203 لسنة 91، الحد الأدنى لسن التعيين فيها جميعا لا يقل عن 18 عاما ولا يوجد حد أقصى للتعيين في القوانين الثلاثة حتى قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد حد أقصى، ومع ذلك نجد الكثير من المسابقات التي يتم الإعلان عنها تشترط على المتقدمين ألا يزيد السن عن 30 عامًا، وهوما يتطلب إعادة النظر في هذا الشرط المجحف الذي يقضي على آمال الكثير من المتفوقين، لفتح الباب أمام الكثير من شباب مصر لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تعديل سن التوظيف في المسابقات الحكومية ليكون 40 عامًا بدلًا من 30 عام، من شأنه أن يتيح اختيار الأفضل والأكفأ بين المتقدمين لشغل الوظائف، ويمنح الفرصة للجميع، وضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري باختيار أصحاب القدرات والمؤهلات العلمية الذي يعد غاية قانون الخدمة المدنية.

عمروالقطامي الوظائف الحكومية قانون الخدمة المدنية القوانين

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