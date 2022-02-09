خط ساخن للإبلاغ عن أي تراكمات للمخلفات في شوارع القاهرة.. تفاصيل

كشف اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عن الرقم الساخن للإبلاغ عن أي تراكمات للمخلفات في شوارع القاهرة.

وأضاف "الشرشابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، ان الرقم الساخن لإبلاغ عن أي تراكمات هو 15264، وهو الخط الساخن التابع للهيئة، موضحا أنه ليس مسئول بالنظافة فقط، بل النظافة والتجميل والإنارة.

وتابع أنه يتم استقبال جميع الشكاوى من قبل المواطنين، معقبا: "لو عمود واحد مطفي المواطن يبلغنا فورا سيتم إصلاحه.. وفي حالة وجود أيضا مكان أخضر تم إهماله".