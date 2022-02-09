عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

350 طليعا يشاركون في فعاليات المؤتمر الوطني للنشء بمحافظة القاهرة

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنفيذ المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمحافظة القاهرة، بمشاركة ٣٥٠ طليع وطليعة من مراكز الشباب بالمحافظة، وتقام فعالياته بمركز شباب الجزيرة، في إطار  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، الاتصالات، الثقافة، الدولة للإعلام، التخطيط، والشئون المعنوية، والدفاع الشعبي والعديد من الجهات المجتمعية المتخصصة في محاور المؤتمر.

حاضر في المؤتمر لواء دكتور حسام الدين أنور  مستشار ورئيس قسم الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية، وبحضور إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين بالوزارة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المؤتمر الوطني للنشء يستهدف تنمية وعي ومدارك النشء وتنمية مهاراتهم وهو ما يتماشى مع سياسة ورؤية الوزارة التي ترتكز علي صقل مهارات النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب والنشء والعمل علي تأهيليهم وتثقيفهم لخلق جيل قادر علي قيادة الوطن.

لفت "صبحي" إلى أن المؤتمر يهدف لخلق حالة من الحراك على مستوى الأنشطة، والمناقشات الحوارية مع النشء على مستوي جميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لفعاليات المؤتمر، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج المؤتمر وفق الجدول الزمني في جميع المحافظات، والحرص علي مشاركة واستفادة أكبر عدد من أبناء مصر من المؤتمر.


ويهدف المؤتمر إلي تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصري "من النشء المصري بالمحافظات المختلفة من ترشيح وزارة الشباب والرياضة لتكون هذه المجموعات هي أساس عمل المؤتمر، تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات من النش (تثقيف الأقران) ، وتنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية لمستهدفين من النشء داخل مراكز الشباب والمدارس في المناطق المهمشة على مهارات حياتية وقيمية مختلفة داخل محافظات الجمهورية من خلال "قادة المجتمع".

محافظة القاهرة التربية والتعليم وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الشباب والرياضة مركز شباب الجزيرة وزير الشباب

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس تنظم بطولة للشطرنج على مستوى جميع كلياتها

ترشيحاتنا

«المحامين» تعقد جلسة حلف اليمين القانونية لـ 19 نقابة فرعية

جبالي يطالب النواب بالحفاظ على الوقت: توجيه الأسئلة لوزير الصحة ممنوع

سفير موسكو:الرئيس السيسي يزور روسيا قريبا للمشاركة في سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي

حلم المونديال .. اتحاد الكرة يناقش مع كيروش ترتيبات موقعتي السنغال

الصحة العالمية: 35% من سكان شرق المتوسط حصلوا على تطعيم كورونا

لا تنخدعوا بالشمس.. ماذا يخبئ طقس الخميس والجمعة للمصريين ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب جديد من كيروش قبل مواجهتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

طبيب الدمرداش: عاملوني كعبد واتحرمت من النوم.. ومش عاوز غير كرامتي

محمد عبد المنعم يكشف نَصّ حديثه مع كوليبالي عقب نهائي إفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات ستعلنها بعد اعتمادها من المحافظين

بِيان رسمي: شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها إلى حسام حبيب

مكالمة هاتفية كشفت السر.. كواليس عودة شيرين لزوجها حسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل.. 9 أسرار لتحضيره مثل المحلات

قبل انطلاقه غداً .. التفاصيل الكلمة للدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أمازيغية خطفت قلب الصعيدي.. من هي سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل؟ .. صور

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

فيديو

بعد شهرين طلاق.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب.. فيديوجراف

مغارة علي بابا .. كواليس جديدة يكشفها حارس العقار عن شقة الزمالك "فيديو"

وزير الدفاع: حريصون على التطوير الشامل لمختلف الأسلحة التخصصية.. فيديو وصور

لن أقبل بغير البطولة .. سحر رامي تكشف سر غيابها عن الشاشة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ