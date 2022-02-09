350 طليعا يشاركون في فعاليات المؤتمر الوطني للنشء بمحافظة القاهرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنفيذ المؤتمر الوطني للنشء تحت شعار "بناء جيل" بمحافظة القاهرة، بمشاركة ٣٥٠ طليع وطليعة من مراكز الشباب بالمحافظة، وتقام فعالياته بمركز شباب الجزيرة، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون والتنسيق مع وزارات التربية والتعليم، الاتصالات، الثقافة، الدولة للإعلام، التخطيط، والشئون المعنوية، والدفاع الشعبي والعديد من الجهات المجتمعية المتخصصة في محاور المؤتمر.

حاضر في المؤتمر لواء دكتور حسام الدين أنور مستشار ورئيس قسم الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية، وبحضور إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين بالوزارة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المؤتمر الوطني للنشء يستهدف تنمية وعي ومدارك النشء وتنمية مهاراتهم وهو ما يتماشى مع سياسة ورؤية الوزارة التي ترتكز علي صقل مهارات النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب والنشء والعمل علي تأهيليهم وتثقيفهم لخلق جيل قادر علي قيادة الوطن.

لفت "صبحي" إلى أن المؤتمر يهدف لخلق حالة من الحراك على مستوى الأنشطة، والمناقشات الحوارية مع النشء على مستوي جميع محافظات الجمهورية تنفيذاً لفعاليات المؤتمر، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج المؤتمر وفق الجدول الزمني في جميع المحافظات، والحرص علي مشاركة واستفادة أكبر عدد من أبناء مصر من المؤتمر.



ويهدف المؤتمر إلي تكوين مجموعات "قادة المجتمع المصري "من النشء المصري بالمحافظات المختلفة من ترشيح وزارة الشباب والرياضة لتكون هذه المجموعات هي أساس عمل المؤتمر، تأهيل وتدريب المجموعات من مختلف محافظات الجمهورية على مجموعة من التدريبات والمهارات القيادية وتنفيذ الأنشطة والتدريبات من النش (تثقيف الأقران) ، وتنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية لمستهدفين من النشء داخل مراكز الشباب والمدارس في المناطق المهمشة على مهارات حياتية وقيمية مختلفة داخل محافظات الجمهورية من خلال "قادة المجتمع".