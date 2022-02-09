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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. بناء أول منشأة لإعادة تدوير الألومنيوم

صدى البلد

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألومنيوم اليوم عن خططها لبناء منشأة لإعادة تدوير الألومنيوم بقدرة إنتاجية تبلغ 150,000 طن سنويًا.

وتعد المنشأة الجديدة أول مصنع لإعادة التدوير تبنيه الشركة ومن المقرر أن يكون الأكبر في الإمارات.

وتعتزم الشركة تسويق الألومنيوم المعاد تدويره تحت الاسم الترويجي "إترنال" "EternAL".

ومن المقرر أن تعمل المنشأة على إعادة تدوير خردة الألومنيوم المستهلكة مثل إطارات النوافذ المستعملة، بالإضافة إلى خردة الألومنيوم غير المستخدمة الناتجة عن عمليات بثق الألومنيوم، وسيتم تحويل الألومنيوم المعاد تدويره إلى اسطوانات عالية الجودة ومنخفضة الكربون.

وستحصل الشركة على خردة الألومنيوم اللازمة لتشغيل مصنع إعادة التدوير بشكل أساسي من دولة الإمارات والمنطقة المحيطة، خصوصا وأن أكثر من نصف خردة الألومنيوم الناتجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتم حاليًا التخلص منها أو تصديرها. 

وتقوم الإمارات العالمية للألومنيوم حالياً بدراسات جدوى المشروع، ومن المحتمل أن يبدأ إنتاج المصنع في العام 2024.

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