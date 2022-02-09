كأس العالم للأندية.. تشكيل الجزيرة الإماراتي في مواجهة مونتيري المكسيكي

أعلن الهولندى مارسيل كايزر، المدير الفنى لفريق الجزيرة الإماراتي، تشكيل الفريق في مواجهة مونتيري المكسيكي اليوم "الأربعاء" في مباراة تحديد المركز الخامس بـ كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهره علي ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

ويغيب عن تشكيل الجزيرة لمواجهة اليوم علي مبخوت، ميلوش كوسانوفيتش، محمد العطاس، محمد جمال، فيكتور سا للإصابة بينما يغيب محمد ربيع للإيقاف .

تشكيل الجزيرة الإماراتى

وجاء تشكيل الجزيرة الإماراتى فى مواجهة مونتيري كالتالي:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد ربيع، محمد العطاس، خليفة الحمادي، كوساتوفيتش.

خط الوسط: عبدالله إدريس، عبدالله رمضان، ثولاني سيريرو، عبدالله ديابي.

في الهجوم: فيكتور سا، أحمد العطاس.