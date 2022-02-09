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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. مونتيري المكسيكي يتقدم بثلاثية أمام الجزيرة في الشوط الاول

صدى البلد

انتهت احداث الشوط الأول لمباراة مونتيري المكسيكي والجزيرة الاماراتي بتقدم الفريق المكسيكي بثلاثية نظيفه في مباراة تحديد المركز الخامس بكاس العالم للأندية 

 

وأحرز زايد سلطان نجم الجزيره الهدف الاول في مرماه في الدقيقه ٤ من المباراة بينما أحرز فوانيس موري نجم مونتيري الهدف الثاني في الدقيقة ال ١١ واحرز سيزار مونتيس نجم مونتيري الهدف الثالث في الدقيقة ال  ٢٥ من عمر المباراة 
 

أعلن الهولندى مارسيل كايزر، المدير الفنى لفريق الجزيرة الإماراتي، تشكيل الفريق في مواجهة مونتيري المكسيكي اليوم "الأربعاء" في مباراة تحديد المركز الخامس بـ كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهره علي ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

ويغيب عن تشكيل الجزيرة لمواجهة اليوم علي مبخوت، ميلوش كوسانوفيتش، محمد العطاس، محمد جمال، فيكتور سا للإصابة بينما يغيب محمد ربيع للإيقاف .

تشكيل الجزيرة الإماراتى
وجاء تشكيل الجزيرة الإماراتى فى مواجهة مونتيري كالتالي:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد ربيع، محمد العطاس، خليفة الحمادي، كوساتوفيتش.

خط الوسط: عبدالله إدريس، عبدالله رمضان، ثولاني سيريرو، عبدالله ديابي.

في الهجوم: فيكتور سا، أحمد العطاس.

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