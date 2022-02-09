عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز: اهتم جيدًا بـ "كيف يراك الله" .. فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي ، إن الصحابة رضوان الله عليهم لهم مواقف مضيئة وعظيمة مع رسول الله في شهر رجب وفي غزوة تبوك والتي بسببها نزلت سورة التوبة .

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : اهتم جيدا كيف يراك الله لا المهم الميديا ولا الرأي العام.. اهتم جيدا كيف يرانا الله ويرضى عنا .

رمضان عبد المعز: المجتمع الآن إذا أخطأ أحد سيقومون بتعليق المشنقة له

رمضان عبد المعز: شهر رجب منحة جاءت لنا ويجب استغلالها

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال  برنامج "لعلهم يفقهون" ، والذى يذاع على فضائية dmc:" ليسوا معصومين من الخطأ ولكن سنظل ندعو لهم، فما قاله القرآن في حقهم كثير منه “رضي الله عنهم ورضوا عنه”، فالصحابة تربية النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلامذة الوحي، يطلع كذاب أو منافق أو مدلس يسيء لهم ولا نعرفه".

وتابع:"سيظلوا إلى يوم القيامة أخطأوا أو أصابوا بحكم أنهم بشر مكانتهم عالية، ربنا قال عنهم: "والذين معه"، والنبي حذرنا من سبهم فقال "لا تسبوا أصحابي" وهذا شرف عظيم"، مشدداً: "نحن ندعوا لهم في كل وقت نقول القرآن امتدحهم ورفع شأنهم وكلام الله حق وينفذ واحترامهم على رأسنا".
وكشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أقوى جندي من جنود الله تبارك وتعالى في الأرض، مشيراً إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقوى جندي على وجه الكرة الأرضية.

وقال "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc": سيدنا علي سئل عن أقوى خلق الله فقال الحديد، ثم وجد الحديد تصهره النار، ثم النار تطفئ النار.. إلخ".

واستدل بما هو مأثور: “إذا وقفت أمامك سدود فعليك بآخر هود”، حيث يقول الله تبارك وتعالى: "ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه" كررها 100 مرة، وكن على يقين بها.

وتابع: "ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، موضحاً أن هناك خطوات تجعلك على طمئنة من الغد وردت في القرآن والسنة، منها أن الله هو الرزاق، وأنه هو من بيده الرحمة ولا يمكن لأحد أن يمسكها عنك إن قدرت". 

 

 

رمضان عبد المعز غزوة تبوك سورة التوبة برنامج لعلهم يفقهون

ترشيحاتنا

دراسة تؤكد.. تغيير نظامك الغذائي يزيد من عمرك

الزمالك يكشف عن مفاجآت بشأن موقف طارق حامد مع الفريق

مصر للطيران تشغل خطا جديدا إلى كينشاسا في الكونغو نهاية مارس

الصحة: على المواطنين الذهاب للطبيب بعد التعافى من كورونا .. تفاصيل

لجنة مكافحة كورونا : 4 أشهر ويبدأ انتهاء الجائحة | فيديو

الصحة: أعداد إصابات كورونا المعلنة يوميا غير حقيقية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات ستعلنها بعد اعتمادها من المحافظين

انفجار كبير يهز العاصمة الإماراتية أبوظبي |فيديو

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة برقم الجلوس من هنا

مدبولي يستعرض مقترحا لإنتاج مليون متر من المياه المحلاة يوميا

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2022.. التعليم: متاحة الآن في المدارس

طلب جديد من كيروش قبل مواجهتي السنغال المؤهلتين إلى كأس العالم

كيروش يقرر استبعاد عنصرين من جهازه الفني الفترة المقبلة

أبو جبل يتلقى 3 عروض خليجية أحدها بـ100 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ركل قطة بقسوة.. هجوم حاد على لاعب وست هام الإنجليزي

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

قبل انطلاقه غداً .. التفاصيل الكلمة للدورة الثامنة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

عليها صور بوتين.. إحباط تهريب صفقة حشيش كبرى في ليبيا

فيديو

عقب تألقه في أمم إفريقيا .. أحمد فتوح يكشف عن عروض احتراف تلقاها “فيديو”

وزير الدفاع يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

تهشم عدد من السيارات.. تفاصيل حادث بجوار سور نادى الشمس

الجمهورية الجديدة مواطنة ومساواة.. المستشار بولس فهمي إسكندر يرأس المحكمة الدستورية العليا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ