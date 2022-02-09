رمضان عبد المعز: اهتم جيدًا بـ "كيف يراك الله" .. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي ، إن الصحابة رضوان الله عليهم لهم مواقف مضيئة وعظيمة مع رسول الله في شهر رجب وفي غزوة تبوك والتي بسببها نزلت سورة التوبة .

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : اهتم جيدا كيف يراك الله لا المهم الميديا ولا الرأي العام.. اهتم جيدا كيف يرانا الله ويرضى عنا .

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" ، والذى يذاع على فضائية dmc:" ليسوا معصومين من الخطأ ولكن سنظل ندعو لهم، فما قاله القرآن في حقهم كثير منه “رضي الله عنهم ورضوا عنه”، فالصحابة تربية النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلامذة الوحي، يطلع كذاب أو منافق أو مدلس يسيء لهم ولا نعرفه".

وتابع:"سيظلوا إلى يوم القيامة أخطأوا أو أصابوا بحكم أنهم بشر مكانتهم عالية، ربنا قال عنهم: "والذين معه"، والنبي حذرنا من سبهم فقال "لا تسبوا أصحابي" وهذا شرف عظيم"، مشدداً: "نحن ندعوا لهم في كل وقت نقول القرآن امتدحهم ورفع شأنهم وكلام الله حق وينفذ واحترامهم على رأسنا".

وكشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أقوى جندي من جنود الله تبارك وتعالى في الأرض، مشيراً إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقوى جندي على وجه الكرة الأرضية.

وقال "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc": سيدنا علي سئل عن أقوى خلق الله فقال الحديد، ثم وجد الحديد تصهره النار، ثم النار تطفئ النار.. إلخ".

واستدل بما هو مأثور: “إذا وقفت أمامك سدود فعليك بآخر هود”، حيث يقول الله تبارك وتعالى: "ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه" كررها 100 مرة، وكن على يقين بها.

وتابع: "ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، موضحاً أن هناك خطوات تجعلك على طمئنة من الغد وردت في القرآن والسنة، منها أن الله هو الرزاق، وأنه هو من بيده الرحمة ولا يمكن لأحد أن يمسكها عنك إن قدرت".