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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل الصحابة معصومون من الخطأ ؟ رد قوي من رمضان عبدالمعز

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

هل الصحابة معصومون من الخطأ ؟ سؤال يتردد كثيراً، حيث بين الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، موقف العقيدة من الصحابة رضوان الله عليهم.

تلامذة الوحي وتربية النبي 

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" ، والذى يذاع على فضائية dmc:" ليسوا معصومين من الخطأ ولكن سنظل ندعو لهم، فما قاله القرآن في حقهم كثير منه “رضي الله عنهم ورضوا عنه”، فالصحابة تربية النبي - صلى الله عليه وسلم - وتلامذة الوحي، يطلع كذاب أو منافق أو مدلس يسيء لهم ولا نعرفه".

وتابع:"سيظلوا إلى يوم القيامة أخطأوا أو أصابوا بحكم أنهم بشر مكانتهم عالية، ربنا قال عنهم: "والذين معه"، والنبي حذرنا من سبهم فقال "لا تسبوا أصحابي" وهذا شرف عظيم"، مشدداً: "نحن ندعوا لهم في كل وقت نقول القرآن امتدحهم ورفع شأنهم وكلام الله حق وينفذ واحترامهم على رأسنا".

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن المجتمع الآن، إذا أخطأ أحد فيه سيقومون بتعليق المشنقة له، لو ذل لسانه فى تصريح دون أن يقصد ستجد الكثير من الانتقادات التى وجهت له، قائلا "جل من لا يخطئ، وكل بنى أدم خطاء".
وأضاف الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" ، والذى يذاع على فضائية dmc، من صفات النفاق ان يشمت الشخص فى الناس من حوله، حيث هناك ناس فى المجتمع عندما تجد أن هناك شخص نجح يقولون "هو عمل أيه يعنى اكتشف الذرة"، قائلا "طيب با أخى مش قادر تقول كلمة حلوة ربنا ينجحه أو ربنا يسعده أو ما شاء الله عليه.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز، إلى أنه هو نفسه من الممكن أن يخطئ فى أي وقت، قائلا "لا يوجد أحد معصوم من الخطأ، فالبنى أدم خطاء على وزن فعال أي كثير الخطأ، فيجب ألا نقف لكل من يخطئ على الواحدة"، ولكن "المنافقين هم من يقفون على الواحدة.

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أقوى جنود الله 

وكشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أقوى جندي من جنود الله تبارك وتعالى في الأرض، مشيراً إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقوى جندي على وجه الكرة الأرضية.

وقال "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc": سيدنا علي سئل عن أقوى خلق الله فقال الحديد، ثم وجد الحديد تصهره النار، ثم النار تطفئ النار.. إلخ".

واستدل بما هو مأثور: “إذا وقفت أمامك سدود فعليك بآخر هود”، حيث يقول الله تبارك وتعالى: "ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه" كررها 100 مرة، وكن على يقين بها.

وتابع: "ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، موضحاً أن هناك خطوات تجعلك على طمئنة من الغد وردت في القرآن والسنة، منها أن الله هو الرزاق، وأنه هو من بيده الرحمة ولا يمكن لأحد أن يمسكها عنك إن قدرت". 

 
 

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