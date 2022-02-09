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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

سرعة الرياح 50 كيلو.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجة الحرارة غدا.. فيديو

رياح
رياح

قالت منار غانم  عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن  البلاد تشهد حالة من التغيرات الجوية بداية من اليوم .
 

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم  "المذاع على قناة " دي إم سي "، :" هناك انخفاض في درجات الحرارة بأكثر  من 5 درجات عن درجة الحرارة أمس، حيث سجلت   القاهرة 18 درجة مئوية ومع نشاط الرياح يزداد الإحساس ببرودة الطقس".

 

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى غدا الخميس 

وتابعت منار غانم:"  انخفاض درجات الحرارة  مستمر غدا الخميس، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة  16 درجة مئوية  مع نشاط الرياح".

 

وأكملت منار غانم:" الطقس سيكون  سيكون بارد على شمال البلاد خلال فترات النهار، أما خلال   فترات الليل فسيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، وتصل  سرعات الرياح تصل لـ 50 كيلو متر في الساعة ".

 

وتابعت منار غانم:" ارتفاع الأمواج متوقع أن يصل لـ  4 أمتار ، وبداية من يوم الجمعة المقبلة سنشهد استقرارا في الأحوال الجوية ". 

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل 

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من بداية الأسبوع الحالي، نشهد ارتفاع في درجات الحرارة، وتحسن ملحوظ في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى سطوع أشعة الشمس معظم فترات اليوم، لكن بداية من اليوم نشهد حالة من التقلبات الجوية. 

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الأرصاد: حالة من التقلبات الجوية تضرب البلاد اليوم وغدا


وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار"، المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تنخفض درجات الحرارة اليوم 4 درجات مئوية، مقارنة بـ أمس، حيث سجلت القاهرة أمس درجة الحرارة العُظمى حوالي 22 درجة مئوية. 

الأرصاد: العظمى على القاهرة حوالي 18 درجة مئوية 


وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المتوقع اليوم أن تُسجل درجة الحرارة العُظمى على القاهرة حوالي 18 درجة مئوية، بينما غداً تُسجل 16 درجة مئوية، أي بانخفاض حوالي 6 درجات مقارنة بأمس.


وأكملت إيمان شاكر أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى طقس مائل للبرودة في ساعات النهار، بينما في ساعات الليل يكون الطقس شديد البرودة، بالإضافة إلى نشاط الرياح الذي بدأ بالفعل على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكُبرى.


وأشارت إلى أن هناك اضطراب شديد في الملاحة البحرية، حيث إن ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 5 أمتار ونصف.  

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