الصحة: أعداد إصابات كورونا المعلنة يوميا غير حقيقية.. فيديو

قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن بعض الدول قامت بتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وهذا الأمر قامت بعض الدولة لرغبة الشعب، في ذلك لآن المتحور أوميكرون شديد الانتشار لكن أعراضه أخف من الأعراض السابقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن مصر لن تقوم باتخاذ أى قرارات جديدة بشأن كورونا، وأن الجميع يعمل بـ العقل و العلم، حتى لا نندم، ومصر بها نسبة إشغالات عالية فى المستشفيات.

ولفت إلى أن نسبة الإصابات التى تعلن عنها وزارة الصحة ليست الأعداد الحقيقية لآن الأعداد التى تكون فى البيان اليومى تكون لمن دخل المستشفى، ولكن هناك قطاع كبير يعالج فى البيت، ولا يتم رصده.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس أن هناك أكثر من 2000 إصابة و60 حالة وفاة، مؤكدًا أن الجميع يعلم أن أعداد الإصابات أكثر من ذلك بكثير.