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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصحة: على المواطنين الذهاب للطبيب بعد التعافى من كورونا .. تفاصيل

كورونا
كورونا

علق الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بـ وزارة الصحة، على أعراض متلازمة ما بعد الإصابة بفيروس كورونا، وقال إن بعض الحالات يصحبها متلازمة ما بعد الإصابة، ولكن هذه الحالات قليلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الشخص عندما يكون لديه أعراض عليه التوجه لـ طبيب، للحصول على الأدوية المطلوبة. 

ولفت إلى أن بعض الأعراض تذهب تدريجيًا، ولكن فى حالة الاستمرار يجب الذهاب لـ طبيب، وهذه الفترة التى يجب أن يذهب الشخص للطبيب تكون بعد 3 أسابيع. 

 

 

تسبب مرض فيروس كورونا الجديد في أزمة صحية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وللتخفيف من انتشار هذا المرض، تم تنفيذ "التباعد الاجتماعي" و"المأوى في مكانه"، في حين أن هذه الإجراءات كانت حاسمة للسيطرة على الوباء، إلا أن لها عواقب قصيرة وطويلة الأجل على الصحة العقلية بسبب زيادة الإجهاد.

هناك علاقة قوية بين الضغط النفسي وأمراض القلب والأوعية الدموية، الشابات معرضات بشكل كبير لخطر الإصابة بأحداث السيرة الذاتية استجابة للإجهاد العقلي مقارنة بالرجال المتطابقين مع العمر.

والآليات الكامنة وراء زيادة تفاعل المرأة والاستجابة للتوتر غير معروفة في الغالب، تشير البيانات الحالية إلى وجود صلة واضحة بين الإجهاد النفسي وأمراض القلب، كما أن لدى النساء حساسية متزايدة للآثار الضارة لهرمون التوتر الذي يشير إلى اختلال التوازن، لذلك ، من المتوقع أنه في ظل المستويات غير المسبوقة من الإجهاد المرتبطة بوباء فيروس كورونا، ستتأثر صحة المرأة للضغط النفسي في مخاطر الأمراض القلبية الوعائية لدى النساء وتحديد العلامات البيوكيميائية ذات القيمة التنبؤية للأمراض القلبية الوعائية لدى النساء المصابات أو غير المصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية اللائي عانين من ضغوط نفسية كبيرة أثناء الجائحة الحالية.

تشير البيانات الحالية إلى وجود صلة واضحة بين الإجهاد النفسي وأمراض القلب ، كما أن لدى النساء حساسية متزايدة للآثار الضارة لهرمون التوتر الذي يشير إلى اختلال التوازن، لذلك، من المتوقع أنه في ظل المستويات غير المسبوقة من الإجهاد المرتبطة بوباء فيروس كورونا، ستتأثر صحة المرأة بفيروس كورونا وأمراض القلب.

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