عيار 21 بـ800 جنيه.. أسعار الذهب في مصر اليوم |فيديو

شهدت أسعار الذهب، اليوم "الأربعاء"، استقرارا بعدما وصل أمس إلى 800 جنيه لعيار 21، وذلك بسبب تعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1828 دولارا للأوقية.

وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.

ورصدت عدسة صدى البلد أسعار الذهب فى السوق المصري، وفي البداية قال ماهر محروس تاجر ذهب، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا بعد مرحلة انخفاض خلال الأسبوع الماضي حيث أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 800 جنيه للجرام وعيار 18هو 685 جنيه للجرام.

وأوضح محروس أن حركة البيع والشراء متوسطة، موضحا أن أغلب العملاء يقومون الآن بشراء الشبكة التي تتكون من دبله وخاتم ومحبس أو الهدايا الخفيفة مثل الحلقان أو الجنيهات الذهب والسبائك بغرض الاستثمار لأن الذهب هو الملاذ الآمن.

وتحدث ماهر محروس عن حالة الجدل، التي أثارها قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن دمغة الذهب الجديدة، والمتعلقو بتكويد القطع والمصوغات الذهبية بالليزر، للمساعدة على تقليل ومنع عمليات الغش والتزوير في المشغولات الذهبية، أثناء عمليات البيع والشراء، موضحا ان دمغة الذهب الجديدة بالليزر التي سيتم تطبيقها قريبا، لن تؤثر على الذهب القديم، عند عملية بيعه.