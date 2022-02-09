الاتحاد الأوروبي يخصص 1.6 مليار يورو لدعم مشاريع تنموية في المغرب‎‎

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن تعزيز الدعم المالي المخصص للمشاريع الموجهة للمغرب، حيث تم تخصيص 1,6 مليار يورو خلال الفترة ما بين 2021-2027.

وحسب "هسبريس"، جاء ذلك خلال زيارة تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى المغرب. وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية سيعززان تعاونهما في مجال الطاقة الخضراء كإجراء إضافي لتعميق علاقاتهما الثنائية”.

وفي زيارة رسمية تقوم بها إلى المغرب، شددت فون دير خلال لقائها مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، على أن “المفوضية الأوروبية والمغرب يعملان على تطوير التعاون المشترك في مجال الطاقة الخضراء”، مبرزة أن “المشاريع ستسمح بمعالجة تطوير طاقتنا الخضراء بشكل مشترك”.

وبعد لقائها مع رئيس الحكومة المغربية في أول زيارة لها إلى المملكة، أبرزت فون دير لاين أن من بين القضايا التي تمت مناقشتها، تعزيز التعاون الرقمي الواسع الذي يعود بالفائدة على شركات الطرفين.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية أن الرؤية الطموحة المحددة للمغرب في النموذج التنموي الجديد، الذي تأسس بقيادة الملك محمد السادس، تعكس العديد من طموحاته وأهدافه المشتركة.