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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| شيفروليه تكشف عن فيس ليفت طراز بليزر 2023 .. 3 إصدارات خاصة احتفالا من Mini  .. و إيلون ماسك يشكر عشاق تسلا

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

شيفروليه تكشف عن فيس ليفت طراز "بليزر 2023".. صور

أعلنت  شيفروليه، العلامة التجارية المملوكة لشركة "جنرال موتورز" الأمريكية، أنها بصدد طرح طراز "blazer" بنسخة كهربائية في سنة 2023 ولكن يبدو أن شيفروليه ما زالت مهتمة بـ "بليزر" التقليدية حيث أنها أجرت عملية فيس ليفت لها مؤخرا، لتكون بزوايا أكثر حدة وتحديث شامل للكابينة الداخلية بشاشة معلومات وترفيه أكبر.

 

Mini تكشف عن 3 إصدارات خاصة احتفالا بتواجدها في شمال أمريكا.. صور

أعلنت شركة "ميني"، المملوكة لشركة "بي إم دبليو" الألمانية، أنها بصدد طرح 3 موديلات بإصدارات خاصة موديل 2023 احتفالات بمرور 20 سنة على تواجدها بشمال أمريكا.

 

أول طراز هايبرد للشركة.. ألفا روميو تكشف عن تونال موديل 2023.. صور

كشفت ألفا روميو أخيرا عن طرازها الجديد "تونال 2023" الذي ينتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

خطة تسويقية جديدة.. ستيلانتس تطلق موقعاً إلكترونياً خاصاً بـ «رام revolution»

أنشأت شركة  ستيلانتس  موقعا إلكترونيا جديدا لشاحنة البيك أب الكهربائية المنتظرة  رام 1500 revolution  من أجل استطلاع آراء عملائها فيما يخص الإمكانيات والمواصفات التي يتوقعونها من الموديل الجديد.

 

بعد معركته مع "بايدن".. إيلون ماسك يشكر عشاق "تسلا" لهذا السبب ... فيديو وصور

قدم الرئيس التنفيذي لـ "تسلا موتورز"، "إيلون ماسك" الشكر إلى عشاق ومحبي العلامة التجارية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية بعد أن وقع ما يقرب من 60 ألف شخص على عريضة تدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى "الاعتراف بريادة شركة تسلا في السيارات الكهربائية" خاصة وأن بايدن دأب في كل تصريحاته السابقة الخاصة بعالم السيارات الثناء على فورد و جنرال موتورز  متجاهلا تسلا تماما، بالرغم من دعمه وتشجيعه للتحول الكهربائي.

اخبار السيارات سيارات صدى البلد شيفروليه بي إم دبليو تسلا جنرال موتورز إيلون ماسك

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