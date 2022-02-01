جنرال موتورز: سنتفوق على تسلا في السيارات الكهربائية بحلول 2025

تسارع شركة جنرال موتورز الأمريكية في خطتها للتحول الكهربائي بالكامل، وتسعى خلال السنوات الاربعة القادمة أن تكون الرائدة في عالم المركبات الكهربائية وتتفوق على تسلا، وهو الطموح الذي يراه كثير من الخبراء في مجال السيارات والمراقبين للأسواق العالمية بأنه حلم يكاد يكون مستحيل تحقيقه خلال هذا العقد من الزمان.

قالت الرئيسة التنفيذية لـ "جنرال موتورز"، "ماري بارا" لموقع inside evs المتخصص في المركلات الكهربائية، بأن العلامة التجارية الأمريكية تستثمر بقوة في قطاع التحول الكهربائي كما أعلنت مؤخرا أنها تستثمر 7 مليار دولار إضافية في السيارات الكهربائية للحاق بتسلا والتفوق عليها، موضحة "حزمة الاستثمارات الجديدة جزء من استراتيجية شاملة لزيادة القدرة الإنتاجية لجنرال موتورز في أمريكا الشمالية حتى نصل لإنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025. ونتوقع وفقا لتقديرات جنرال موتورز و مشروعنا الطموح أننا سنبيع أكثر من مليون مركبة كهربائية على مستوى العالم بحلول منتصف العقد لنتفوق على تسلا كأفضل شركة أمريكية مصنعة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025 ".

تقول "بارا" في كل مناسبة أنها تتوقع أن تتفوق جنرال موتورز على تسلا في مجال السيارات الكهربائية خلال سنوات معدودة وهو ما يراه الكثيرين تفاؤل يفوق الحدود خاصة إذا ما قورنت الشركتين بالأرقام.

تدرك "بارا" و"جنرال موتورز" جيدًا أن الريادة في القطاع الكهربائي تحتاج لإمكانيات ضخمة واستثمارات بالمليارات من أجل احتلال مركز الصدارة وإزاحة تسلا موتورز من عرشها سواء داخل أمريكا أو في الأسواق العالمية علاوة على ذلك تحتاج جنرال موتورز أن يكون لها اكتفاء ذاتي من البطاريات لتزويد كل الوحدات التي تنتجها. سيكون استثمار جنرال موتورز الضخم في منصة Ultium ومصانع البطاريات جزءًا جوهريا من نجاحاتها المستقبلية.

التفوق على تسلا موتورز بحلول عام 2025 يعد هدفًا أشبه بالمستحيل بالنسبة لجنرال موتورز، خاصة وأن تسلا ستستمر في النمو بمعدلات مطردة بينما تتخذ جنرال موتورز خطوات أكثر بطءًا لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.

وفقًا لأخبار السيارات ، سيطرت تسلا دون منازع على سوق السيارات الكهربائية الأمريكية في عام 2021 ، بحصة سوقية تبلغ 72 % من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية على الرغم من أنها تعمل بجهد مصنعين فقط. باعت عملاق صناعة السيارات المكهربة ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021 كما تسعى تسلا أن تحقق نمو قدره 50% خلال العام الحالي تزامنا مع افتتاح مصنعها الجديد جيجا فاكتوري ببرلين ، ألمانيا.

إذا باعت تسلا ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021 ، ولديها خطط لزيادة مبيعاتها بنحو 50 % لعام 2022 ، فإن خطط جنرال موتورز الخاصة ببيع مليون سيارة كهربائية في العالم بحلول 2025 لن تكون كافية على الأرجح لتجاوز تسلا والتفوق عليها.

