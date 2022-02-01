عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز: سنتفوق على تسلا في السيارات الكهربائية بحلول 2025

المديرة التنفيذية
المديرة التنفيذية لـ "جنرال موتورز"

 

تسارع شركة جنرال موتورز الأمريكية في خطتها للتحول الكهربائي بالكامل، وتسعى خلال السنوات الاربعة القادمة أن تكون الرائدة في عالم المركبات الكهربائية وتتفوق على  تسلا، وهو الطموح الذي يراه كثير من الخبراء في مجال السيارات والمراقبين للأسواق العالمية بأنه حلم يكاد يكون مستحيل تحقيقه خلال هذا العقد من الزمان.

 

قالت الرئيسة التنفيذية لـ "جنرال موتورز"، "ماري بارا" لموقع inside evs المتخصص في المركلات الكهربائية،  بأن العلامة التجارية الأمريكية تستثمر بقوة في قطاع التحول الكهربائي كما أعلنت مؤخرا أنها تستثمر 7 مليار دولار إضافية في السيارات الكهربائية للحاق بتسلا والتفوق عليها، موضحة "حزمة الاستثمارات الجديدة جزء من استراتيجية شاملة لزيادة القدرة الإنتاجية لجنرال موتورز في أمريكا الشمالية حتى نصل لإنتاج مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025. ونتوقع وفقا لتقديرات جنرال موتورز و مشروعنا الطموح أننا سنبيع أكثر من مليون مركبة كهربائية على مستوى العالم بحلول منتصف العقد لنتفوق على تسلا كأفضل شركة أمريكية مصنعة للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025 ".

 

تقول "بارا" في كل مناسبة أنها تتوقع أن تتفوق جنرال موتورز على تسلا في مجال السيارات الكهربائية خلال سنوات معدودة وهو ما يراه الكثيرين تفاؤل يفوق الحدود خاصة إذا ما قورنت الشركتين بالأرقام.

تدرك "بارا" و"جنرال موتورز" جيدًا أن الريادة في القطاع الكهربائي تحتاج لإمكانيات ضخمة واستثمارات بالمليارات من أجل احتلال مركز الصدارة وإزاحة تسلا موتورز من عرشها سواء داخل أمريكا أو في الأسواق العالمية علاوة على ذلك تحتاج جنرال موتورز أن يكون لها اكتفاء ذاتي من البطاريات لتزويد كل الوحدات التي تنتجها. سيكون استثمار جنرال موتورز الضخم في منصة Ultium ومصانع البطاريات جزءًا جوهريا من نجاحاتها المستقبلية.

 

التفوق على تسلا موتورز بحلول عام 2025 يعد هدفًا أشبه بالمستحيل بالنسبة لجنرال موتورز، خاصة وأن تسلا ستستمر في النمو بمعدلات مطردة بينما تتخذ جنرال موتورز خطوات أكثر بطءًا لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.

وفقًا لأخبار السيارات ، سيطرت  تسلا  دون منازع على سوق السيارات الكهربائية الأمريكية في عام 2021 ، بحصة سوقية تبلغ 72 % من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية على الرغم من أنها تعمل بجهد مصنعين فقط. باعت عملاق صناعة السيارات المكهربة  ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021 كما تسعى تسلا أن تحقق نمو قدره 50% خلال العام الحالي تزامنا مع افتتاح مصنعها الجديد جيجا فاكتوري ببرلين ، ألمانيا.

 

إذا باعت  تسلا  ما يقرب من مليون سيارة في عام 2021 ، ولديها خطط لزيادة مبيعاتها بنحو 50 %  لعام 2022 ، فإن خطط جنرال موتورز الخاصة ببيع مليون سيارة كهربائية في العالم بحلول 2025 لن تكون كافية على الأرجح لتجاوز تسلا والتفوق عليها. 
 

جنرال موتورز تسلا ماري بارا Ultium المانيا جيجا فاكتوري

موضوعات متعلقة

شبيهة هوندا سيفيك..سباق 24 ساعة يكشف التصميم الداخلي لـ أكيروا انتجرا 2023

ارتفاع بنسبة 463% في مبيعات السيارات الكهربائية.. تاتا موتورز تتفوق على هيونداي

بدءا من اليوم.. تغيير اسم شركة "دايملر" إلى "مرسيدس بنز AG"

كوينيجسيج تبتكر محركا كهربائيا لاستخدامه في السيارات ومركبات الفضاء.. صور

بعد سنوات من الركود.. زيادة 3 أضعاف في مبيعات السيارات الكهربائية بأستراليا

زيادة في الإيرادات.. 69% من مبيعات جاجوار لاند روفر سيارات كهربائية

عائلة أمريكية تعلن عن سيارة "شيفروليه كورفيت" كمكافأة لإعادة كلب مفقود

"الحلم يعود".. شركة ألمانية تعيد إحياء "سيزيتا V16T" الخارقة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جواو كانسيلو حتى 2027

الأرصاد: عدم استقرار الأحوال الجوية ورياح مثيرة للرمال اعتبارا من الخميس

هل يجوز قضاء صوم رمضان في رجب بـ نيتين؟.. الإفتاء تجيب

حمو بيكا: أفلام محمد رمضان سبب الأغاني الخارجة

أمريكا تجلي صحفييها من أوكرانيا.. وروسيا تكشف السبب

جنرال موتورز: سنتفوق على تسلا في السيارات الكهربائية بحلول 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: موجة برودة وأمطار ورياح الخميس والجمعة.. تفاصيل

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

صحيفة كاميرونية: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

عودة عدم الاستقرار.. الأرصاد: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زقاق المدق.. بثينة رشوان تكشف تفاصيل عودتها ورفضها الزواج من مخرج شهير بندوة صدى البلد|شاهد

شاب يقتل شقيقه المتحول جنسيًا.. ورد فعل صادم من عائلته

خليكم في حالكم| فنانات خلعن الحجاب بعد فترة من ارتدائه.. بماذا بررن موقفهن؟

شاهد.. تجمد المياه في البراميل والشلالات بسانت كاترين

فيديو

بعد إنجاب 4 سنتزوج قريبا.. كريستيانو يحدد موعد زفافه على جورجينا |فيديوجراف

صقيع وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

أصدقاء مي حريري يحتفلون بعيد ميلادها وتحضر لأغنية جديدة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ