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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد خسارة 24.5 مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يعلن عن خط إنتاج جديد لسيارات تسلا | صور

بعد خسارة 24.5 مليار
بعد خسارة 24.5 مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يعلن عن خط إن

خسر رجل الأعمال الأمريكي ايلون ماسك مبلغاً ضخماً يبلغ 24.5 مليار دولار في يوم بسبب هبوط قياسي في أسهم شركة تسلا المتخصصة في انتاج السيارات الكهربائية المملوكة له، حيث انخفض سهم الشركة بنسبة تتجاوز 11%.

بعد خسارة 24.5 مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يعلن عن خط إنتاج جديد لسيارات تسلا

وقالت تقارير صادرة عن مجلة "فوربس" ان قيمة ثروة إيلون ماسك قد تراجعت بأكثر من 10% (حوالي 24.5 مليار دولار) مع تراجع سهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، حيث أشارت البيانات إلى أن سهم "تسلا" انخفض بنسبة تصل الى 11.55% بمبلغ 829.1 دولار يوم الخميس.

 

بعد خسارة 24.5 مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يعلن عن خط إنتاج جديد لسيارات تسلا

يأتي سبب التراجع الحاد الى تصريحات ماسك المثيرة للجدل عندما قال إن شركة تسلا لن تقدم طرازات سيارات جديدة هذا العام بسبب النقص العالمي الكبير في الرقائق واشبته الموصلات.

بالإضافة لقوله أن إطلاق الشاحنة المستقبلية Cybertruck Pickup و Semi truck  والسيارة الفاخرة الرياضية Roadster سيتم تأجيلها إلى عام 2023.

بعد خسارة 24.5 مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يعلن عن خط إنتاج جديد لسيارات تسلا

كما صدم فئة كبيرة من العملاء في جميع انحاء العالم بقولة ان تسلا لا تعمل حاليا على السيارة الكهربائية التي تبلغ ثمنها 25 ألف دولار فقط، والتي تم الإعلان عنها مسبقاً في عام 2020، وكانت من المرجح ان تكون الأقل ثمناً في اسطول سيارات الشركة الكهربائية.

تعتبر تصريحات الرجل الأغنى في العالم مثار جدل دائماً حيث تداول تصريحاته بين وسائل الاعلام دائما مما يؤدي الى انعكاسها على سوق المبيعات العالمية دائماً، ويذكر ان تسلا نجحت في احتلال المركز الثاني في نسبة مبيعات السيارات الفاخرة داخل الولايات المتحدة الامريكية خلف العملاق الألماني BMW خلال عام 2021 المنقضي.

إيلون ماسك ماسك رجل الأعمال الأمريكي شركة تسلا السيارات الكهربائية فوربس Roadster Cybertruck Semi truck BMW الولايات المتحدة الامريكية

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