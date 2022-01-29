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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خليهملك.. إيلون ماسك يعرض 5 آلاف دولار على مراهق لوقف تتبع رحلاته

الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

عرض الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك مبلغ 5 آلاف دولار على مراهق، مقابل إغلاق حساب على موقع "تويتر" يتتبع رحلاته الجوية الخاصة.

وفي حديث لموقع "بروتوكول"، قال المراهق جاك سويني، البالغ من العمر 19 عامًا، إن ماسك عرض عليه مبلغ 5 آلاف دولار في رسالة خاصة، قائلًا إنه لا يحب فكرة رصد تحركاته.

ويدير سويني 15 حسابًا لتتبع الرحلات الجوية للمشاهير باستخدام خوارزمية خاصة ابتكرها بنفسه، تنشر منشورات تلقائية كلما أقلعت أو حطت طائرة تحمل أحد المشاهير الذين يتتبعهم سويني.

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وحصد الحساب الذي يتعقب رحلات إيلون ماسك أكبر عدد من المتابعين الذين تجاوز عددهم 97 ألف متابع.

وقال سويني إنه رد متهكمًا على رسالة ماسك برسالة كتب فيها "هل يمكن أن نرفع المبلغ إلى 50 ألف دولار؟ سيكون ذلك دعمًا هائلًا لدراستي الجامعية وربما يمكنني من شراء سيارة من طراز Model 3" (سيارة من صنع شركة تسلا).

وأضاف سويني أنه تبادل آخر رسالة مع ماسك منذ أسبوع، وأخبره فيها أنه مستعد لإغلاق الحساب الذي يتعقب رحلاته دون مقابل مادي، ولكن بشرط أن يقبله ماسك كمتدرب في شركته.

وتسعى شركة "سبيس إكس" المملوكة لـ أغنى رجل في العالم "إيلون ماسك" لإطلاق صاروخ أسبوعيًا طوال عام 2022، بما في ذلك توصيل مئات الأقمار الصناعية "ستارلينك" إلى مدار أرضي منخفض.

ويعتبر المخطط الذي يسعى له "إيلون ماسك"، إنجازًا رائعًا لشركة الفضاء بناءً على 31 عملية إطلاق في العام الماضي، تحمل مزيجًا من الحمولات الخاصة والحكومية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت "ساندرا ماجنوس" رائدة الفضاء والمديرة التنفيذية السابقة للمعهد الأمريكي للملاحة الجوية والملاحة الفضائية: "إنها وتيرة لا تصدق من إطلاق الصواريخ"،

وفي حديثه خلال اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية لسلامة الفضاء (ASAP) التابعة لناسا، قال ماجنوس إن سبيس إكس ستحتاج إلى ضمان توفير الموارد المناسبة.

وأطلقت شركة “سبيس إكس”، ثلاثة صواريخ فالكون 9 حتى الآن هذا العام ، كان الأول في 6 يناير ، مع قمر صناعي إيطالي لرصد الأرض من المقرر إطلاقه الليلة، وهناك إطلاق آخر لـ سبيس إكس يوم الأحد، 30 يناير ، حيث يتم وضع مجموعة أخرى من أقمار ستارلينك الصناعية في مدار أرضي منخفض، وبذلك يصل العدد إلى أكثر من 2000.

إيلون ماسك الملياردير تويتر رحلات اخبار العالم

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