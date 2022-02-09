خطة تسويقية جديدة.. ستيلانتس تطلق موقعاً إلكترونياً خاصاً بـ «رام revolution»

أنشأت شركة ستيلانتس موقعا إلكترونيا جديدا لشاحنة البيك أب الكهربائية المنتظرة رام 1500 revolution من أجل استطلاع آراء عملائها فيما يخص الإمكانيات والمواصفات التي يتوقعونها من الموديل الجديد.



وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، الشركة أطلقت الموقع الإلكتروني الجديد RamRevolution.com لجمع أكبر عدد من آراء الزوار للموقع والاطلاع على الاستجابات المختلفة للعملاء بالإضافة إلى الإجابة عن أسئلتهم ومخاوفهم، كما يشمل الموقع الجديد كل التحديثات والأخبار الجديدة لشاحنة الرام مع نشر صور حصرية وكل ما تطورات ومراحل الشاحنة التي من المتوقع طرحها رسميا في 2024، ومن المقرر أن تنشر ستيلانتس فيديوهات وتحليلات عن المراحل المختلفة في عملية التصنيع المعقدة.

رام revolution

بالإضافة لكل ما سبق من مشاركة مع محبي الرام تخطط أيضًا لإجراء حوارات مطولة تمتد لعام كامل مع المالكين لشاحنات الرام والمهتمين بشراء رام الكهربائية لمحاولة معرفة ما يحتاجون إليه بالفعل ويريدونه من الشاحنة الجديدة، تريد شركة "رام" أن تعرف نطاق القيادة الذي يرغبه العملاء والكافٍ بالنسبة لهم خاصة مع وجود حمولات وأثناء السحب، ويطلق على المشروع الخاص بحوارات العملاء Real Talk Tour.

من غير المعروف حتى الآن المواصفات الفنية لرام 1500 الكهربائية، المؤكد أنها ستكون باسم رام revolution وهو ما يعني أنها تنتهج طريقة جديدة وتتبع لغة تصميم ثورية في الشاحنة الكهربائية القادمة، نتوقع كثير من الاختلافات التي تميزها عن الموديل الحالي المعروض بالأسواق.

وستنافس رام 1500 الكهربائية شاحنات مثل شيفروليه سيلفرادو الكهربائية و فورد لايتنينج F-150 و جي ام سي هامر و ريفيان R1T.

