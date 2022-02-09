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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقرار جونسون.. إنجلترا تصبح أول دولة في العالم دون قيود كورونا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

يبدو أن إنجلترا في طريقها إلي أن تصبح الدولة الأكثر حرية في العالم، عندما يلغي رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أخيرًا قواعد العزل الذاتي لمصابي فيروس كورونا اعتبارًا من نهاية هذا الشهر.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، عن نيته إلغاء قيود فيروس كورونا قبل أربعة أسابيع من الموعد المخطط له، مع استعداد الحكومة للكشف رسميًا عن مخططها للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد العطلة في 21 فبراير.

وأشار جونسون إلى إمكانية إنهاء جميع قيود فيروس كورونا، بما في ذلك شرط العزل الذاتي بعد اختبار إيجابي، قبل شهر من الموعد المحدد في 24 مايو.

وفي كلمة أمام أعضاء البرلمان، قال جونسون إنه سيقدم استراتيجية الحكومة "العيش مع كوفيد" عندما يعود مجلس العموم من عطلته في 21 فبراير وينهي القيود المحلية الأخيرة بما في ذلك الواجب القانوني للعزل الذاتي "قبل شهر كامل".

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وأضاف: "سنسير بهذا الاتجاه بشرط استمرار الاتجاهات المشجعة الحالية في البيانات. وأتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية بما في ذلك المتطلبات القانونية للعزل الذاتي إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية، قبل شهر كامل".

يذكر أنه بموجب القواعد الحالية، يجب على أي شخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا أن يخضع للعزل الذاتي لمدة خمسة أيام على الأقل، مع إمكانية خروجه من المنزل بعد اليوم الخامس من العزل إذا كان لديه اختبارين سلبيين.

ومن المتوقع أيضا رفع شرط ارتداء الكمامة في أماكن الرعاية الصحية، كما من المقرر رفع قيود السفر المفروضة على الأشخاص الذين تم تطعيمهم قبل فرض القيود المحلية، مع إزالة جميع متطلبات الاختبار للقادمين إلى إنجلترا اعتبارا من 11 فبراير.

والشهر الماضي، ألغت الحكومة البريطانية، معظم قيود كورونا المتبقية، إذ لم تعد الكمامات إلزامية في أي مكان في إنجلترا، باستثناء شبكة النقل العام في لندن. 

كما ألغيت "جوازات سفر كورونا" لدخول النوادي الليلية والمناسبات وتم إلغاء العمل من المنزل.

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