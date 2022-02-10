عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا.. ومفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عباس شراقي: سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضي مترًا واحدًا ..فيديو

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن تصريحات إثيوبيا غريبة، بشأن تدخل مصر فى شئونها الداخلية، مؤكدًا أنه فى حالة حدوث شيء فى إثيوبيا يقولون مصر، وأنه فى 2018 قالوا نفس الكلام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سد إثيوبيا لم يعلُ من العام الماضى مترا واحدا، وربما تقوم إثيوبيا بالملء الثالث من خلال اجراءات احادية.

وأشار إلى أنه فى حالة الملء سيكون هناك ضرر كبير، ويجب أن يكون الممر الأوسط منخفضا عن الجوانب بـ 15 مترا، معلقًا :" الممر الأوسط يجب أن يكون منخفضا حتى لا تحدث مشكلات".

مفيدة شيحة: شيرين كلمتني وقالتلي "مرجعتش لحسام حبيب"



علقت الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، عما تم تداوله بشأن عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، خلال برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الأربعاء، إن شيرين نفت عودتها لحسام حبيبب، ولازم الناس تتحرى الدقة لأن ما تم نشره على المواقع كارثة، صحيت الصبح لقيت الخبر على كل المواقع”.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن اللي حصل دا كارثة انك تتهمني بحاجة محصلتش.. المفروض الناس تتيقن الأول شيرين مرجعتش لحسام حبيب ، ودا وفقا لكلام الفنانة لي منذ قليل.

إنسان مش سوي|بسمة وهبة لـ شيرين : اشتري سعادتك وسيبك من المرضى..فيديو





انتقدت الإعلامية بسمة وهبة، مهاجمي الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد انتشار أخبار عن رجوعها إلى زوجها السابق حسام حبيب.

وقالت بسمة وهبة في رسالتها لشيرين “الناس على السوشيال ميديا نصبوا نفسهم فريق تحكيم على شيرين ومش عاجبهم إنها ترجع لحياتها العادية".

متابعة:” اللي ميفرحش برجوعهم إنسان مش سوي ونفسيته جحيم".

الإسكان : بدء الحجز بـ"جنة وسكن مصر" بعد 3 أسابيع |فيديو







قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الحجز لوحدات سكنية بمشروعي "جنة وسكن مصر"سيبدأ على الموقع الإليكتروني بعد 3 أسابيع بعد طرح كراسات الشروط.

وأضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، عبر فضائية “تن”، إن طرح كراسات الشروط إليكترونيا على موقع الوزارة سيبدأ اعتبارا من 15 فبراير الجاري.

وتابعت مي عبد الحميد، أن أن من لديه وحدة في مشروع سكن مصر أو دار مصر لا يحق له الحجز في هذه الوحدات، حيث سيكون حينها رغبته الاستثمار وهناك من يحتاجون هذه الوحدات بشكل مُلح، وليس للاستثمار وهم أولى بهذه الوحدات.

اتحاد الكرة يكشف طلبات كيروش قبل السفر ويؤكد:هدف الجميع الوصول لكأس العالم





قال الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، إنه بالأمس حدث اجتماعين مع المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش، الأول كان فنيا مع الكابتن حازم إمام عرض خلاله التطوير الفني وتقرير عن مباريات كأس الأمم الأفريقية ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد الكومي أن طلبات كيروش سيتم عرضها على اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الثلاثاء المقبل بسبب سفر جمال علام رئيس الاتحاد إلى الإمارات.



وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن خالد الدرندلي ووليد العطار عقدا اجتماع إداري مع كيروش، عرض فيه الأخير طلباته والتجهيزات مثل ملاعب التدريب وفندق الإقامة وصالة ألعاب رياضية، وأن الدرندلي أكد لـ كيروش أنه سيتم الاستجابة لطلباته أبرزها تجهيز صالة ألعاب رياضية على أعلى مستوى خلال ساعات قليلة وتركيب الأجهزة.

الكهرباء: نعمل على فكرة تحصيل الفاتورة دليفري تيسيرا على المواطنين





أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن نسبة الاعتماد على التحصيل الإلكتروني للعدادات مسبوقة الدفع ٧٠٪.

وأضاف أيمن حمزة، في مداخلة مع الإعلامية اية عبدالرحمن، مقدمة برنامج الحقيقة، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، أن لدي وزارة الكهرباء خطة واضحة المعالم في هذا الصدد، لافتا إلى أن هناك تطبيقات بنك تحميلها على الهاتف المحمول تمكن المستهلك من دفع وشحن الفواتير ومتابعة أيضا الاستهلاك.

أحمد موسى يوجه رسالة إلى الحكومة بشأن الأسعار.. فيديو





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يطالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الدكتور على المصيلحى وزير التموين بالاستماع لـ صوت المصريين بشأن ارتفاع الأسعار.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطنين يشتكون من ارتفاع الأسعار، حيث وصلت أسعار الدواجن إلى أكثر من 30 جنيها.

ولفت إلى أن كل مسئول عليه دور وأن يستمع لشكاوى المواطنين ويتعامل معها، وكشف عن وجود بعض الأشخاص لا يزيد دخلهم فى اليوم عن 70 جنيها، فكيف يشتري متطلباته فى ظل هذا الارتفاع.

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على مصر يتسبب في انخفاض الحرارة.. فيديو





قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا لاحظنا إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالنسبة للأيام الماضية بحوالي 4 درجات، وسيزيد الإحساس بالبرودة مع نشاط الرياح لوجود منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح شمالية غريبة نشطة تزيد الإحساس بالبرودة، مضيفة أن الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

أضافت "إيمان شاكر" في مداخلة هاتفيه على قناة "إكسترا نيوز" ، أن هذه الرياح تؤثر على حركة الملاحة البحرية والصيد في البحر المتوسط مع إرتفاع الأمواج أكثر من 5أمتار وهذه الحالة سريعة من التقلبات اليوم وغدا فقط، مع وجود مكثف للسحب في شمال البلاد يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق بالقاهره الكبرى إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

تصل 2 مليون جنيه.. الضرائب تكشف عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي..فيديو





قال طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن موسم الإقرارات الضريبية بدأ من شهر يناير ويمتد حتى 31 مارس لأصحاب المنشآت الفردية.

وأضاف “عبد السلام”، في حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المهلة المحددة لـ الشركات لتقديم الإقرارات الضريبية حتى 30 أبريل.

وتابع مدير المكتب الفني "حققنا مكاسب كبيرة بعد تحويل كل الإقرارات الضريبية الورقية لإقرارات إلكترونية يتم تقديمها وتلك المكاسب مشتركة بين مصلحة الضرائب والممول".

سقوط أمطار غدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ..فيديو





كشف محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات الجوية بالأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، قائلًا إن البلاد ستشهد تقلبات جوية بداية من اليوم وغدًا، الخميس.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن بعض المحافظات شهدت أمطارا اليوم، وغدًا سيكون هناك أمطار خفيفة.

ولفت إلى أن أوضاع الطقس غير مقلقة ومستقرة، وسيكون هناك تحسن فى الأحوال الجوية بداية من يوم الجمعة.



منها ضعف المقابل المادي.. برلماني يوضح أسباب هجرة الأطباء للخارج| فيديو





قال الدكتور عبد المنعم شهاب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم تم مناقشة قانون المجلس الصحي المصري، و الجميع يسعى لتحسين مستوى الخدمات الصحية بمصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن القانون يكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل أفضل، موضحًا أن المجلس الصحي المصري يتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر.

ولفت إلى أنه بعد قانون التأمين الصحى الذى هو من أفضل القوانين التى تمت فى مصر، نسعى لـ إصدار قانون المجلس الصحي.