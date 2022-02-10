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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود حجازي يشارك جمهوره بصورة له من كواليس مسلسل "أبو العروسة"

صدى البلد

نشر الفنان محمود حجازي صورة له من كواليس الجزء الثالث من المسلسل الاجتماعي "أبو العروسة" وذلك خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفديوهات إنستجرام.

 

وعلق محمود حجازى " البيت ده فيه طاقه رهيبه  #طارق  #أبو_العروسة_الموسم_الثالث ". 

 


أبو العروسة مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري .

 

أبطال مسلسل أبو العروسة : 
مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقي  ، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور .

 

مواعيد عرض مسلسل  أبو العروسة 3 والقنوات  الناقلة:

يعرض مسلسل أبو العروسة 3 على نفس القناة التي عرض عليها الجزءين السابقين وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة الى المشروع من البداية ، حيث يعرض فى 8 مساءاً على dmc  العامة و 11 مساءاً على قناة dmc دراما .

 

سوسن بدر مدحت صالح محمود حجازي الفنان محمود حجازي مسلسل ابو العروسة

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