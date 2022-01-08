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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمود حجازى يشارك جمهوره بصور له.. ويعلق: الغزالة رايقة

صدى البلد

شارك الفنان محمود حجازي متابعية بعدعدة صور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وعلق محمود حجازى قائلا "  الغزالة رايقة" .

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وفي سياق آخر، كان قد شارك الفنان محمود حجازي ،جمهوره، كواليس الجزء الثالث من المسلسل الإجتماعي"أبو العروسة"عبر حسابه الشخصي  إنستجرام.

وكشف  المنتج إبراهيم حمودة، عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاج الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.

 

وأضاف إبراهيم حمودة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل أبو العروسة 3 من المقرر أن يقوم بتأليفه هاني كمال، الذى قام بكتابة الأجزاء الأولى من المسلسل ، بالإضافة الى إخراجه للعمل أيضاً.

 

أبطال أبو العروسة :
مسلسل أبو العروسة كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.

رانيا فريد شوقي سوسن بدر نرمين الفقي مسلسل ابو العروسة الفنان محمود حجازي

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